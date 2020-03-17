Ben yıllarca çok emek verip başarılı olamadım buna sevindiler, başarılı olunca da mutsuz oldular. Zor günlerim oldu. Evimde buzdolabım boştu, ajitasyon olsun diye anlatmıyorum, bunları yaşadım ben.



Kredi çektim ilk klibimi öyle çektim. Rahmetli babam zengin bir adam değildi ‘kızım al sana para, git klibini çek’ demedi. Ben her şeyi kendi yağımda kavrularak yaptım.



Babamın öldüğü gece sahneye çıktım çok zordu. İptal edemez miydim, edebilirdim de ama benim kendime başka bir sorumluluğum vardı. Keşke iptal etseydim bin pişmanım sonrasında çok büyük tramvaya döndü bu benim için ama hiç kimse bilmiyor biz neler yaşıyoruz.



