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Simge Sağın: Ağlamamak için kendimi zor tuttum - Magazin haberleri

Simge Sağın: Ağlamamak için kendimi zor tuttum

Ara verdiği eğitimini tamamlayan Simge Sağın, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'nden mezun oldu. Ünlü şarkıcı, "15 sene sonra insanın kendi okuluna gelip, mezun olup, sahneye çıkıp, şarkı söylemesi o kadar gurur verici bir şeymiş ki... Yemin ediyorum ağlamamak için kendimi çok zor tuttum." diyerek, yaşadığı duygusal anı anlattı

11.09.2021 - 11:52 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Simge Sağın, geçen yıl pandemiden dolayı konserlerin gerçekleşmemesini fırsat bilerek, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü'ne kaldığı yerden devam etme kararı almıştı. Diplomasını alan 40 yaşındaki Sağın, mezuniyet töreninde kep attı.

  • "ÇOK ZOR BİR DÖNEME DENK GELDİ"

    Ünlü şarkıcı, önceki gece gerçekleşen törende sahne almayı da ihmal etmedi. Konserin ardından heyecanını gazetecilerle paylaşan Simge Sağın, "15 sene sürdü. Benim okula başladığım dönemler sahne hayatım başladı. Vokalistlik yapıyordum. İkisinin bir arada çok zor olduğu bir döneme denk geldi. Benim hayatımda çalışmak ön plana geçti. Kariyer hayatımı bir yoluna soktum ve pandemi geldi. Hocalarım aradı. 'Haydi artık, tam zamanı. Bundan daha iyi bir mezuniyet zamanı olamaz' dedi. Ben de devam etme kararı aldım." açıklamasını yaptı.

  • "BEN PANDEMİYİ ŞANSA DÖNDÜRDÜM"

    "Ben pandemiyi şansa döndürdüm." diyen şarkıcı, "Zaten iki dersim kalmıştı. Pandemide konser vermediğim için rahatça bitirebildim. Normal zamanda ki halim olsaydı mümkün değildi." şeklinde konuştu.

  • "AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTTUM"

    "15 yıl sonra kep atıp, üzerine konser vermek nasıl bir duygu?" sorusuna yanıt veren Sağın, "Çok gurur verici bir durumdu. 15 sene sonra insanın kendi okuluna gelip, mezun olup, sahneye çıkıp, şarkı söylemesi o kadar gurur verici bir şeymiş ki... Yemin ediyorum ağlamamak için kendimi çok zor tuttum." diyerek, yaşadığı duygusal anı anlattı.

  • "GENÇ KIZLAR SİZE ÖNEMLİ BİR MESAJIM VAR!"

    Simge Sağın, ayrıca, "Bu fotoğraf benim için çok kıymetli. Özellikle genç kızlar size çok önemli bir mesajım var! Okuyun, çalışın, kendi ayaklarınız üzerinde durmayı öğrenin! O zaman kimseye boyun eğmek zorunda kalmazsınız. Ben okuldan ayrılalı 15 yıl olmuş… Yarım kalan, tamamlanması pandemide gerçekleşen çok kıymetli bir meseleydi… Ama burada en büyük teşekkür Emel Şenocak hocama ve tabii ki tüm hocalarıma, arkadaşlarıma... Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesi'ne de ne kadar teşekkür etsem az… Beni ne kadar güzel ağırladınız. Sizi çok seviyorum! Hepinize harika bir gelecek ve hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Ünlü şarkıcıyı mezuniyet töreninde sevgilisi Aytaç Özgümüş ve menajeri Özgür Aras da yalnız bırakmadı.

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