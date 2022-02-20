HABERTURK.COM

Ünlü oyuncu Berkay Ateş, önceki gün 35. yaşına bastı. Ateş'e ilk doğum günü kutlaması ise kısa bir süre önce aşk yaşadığı ortaya çıkan Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz'den geldi.

Aköz, sevgilisiyle çekilen fotoğrafını ilk kez Instagram'dan yayınladı. Ünlü oyuncuya "İyi ki..." sözleriyle seslenen Simge Aköz'e Berkay Ateş de aynı sözlerle sevgilisine karşılık verdi. Aköz'ün paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Öte yandan Berkay Ateş ve Simge Aköz, iki ay önce ilk kez Arnavutköy'de objektiflere yansımıştı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

İkili, basın mensuplarını fark edince mekana ayrı ayrı girmeye karar vermişti. Berkay Ateş, muhabirlerin, "İlişkiniz hayırlı olsun efendim, neler söylemek istersiniz?" sorusuna aldırış etmeden hızlıca kendisini bekleyen arkadaşlarının yanına gitmişti.

Ünlü voleybolcu Simge Aköz, Ateş gibi sorulara cevap vermeden hızlıca içeri girmişti.