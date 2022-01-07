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Berkay Ateş: Yakışıklılık şart değil

Berkay Ateş, "Bir oyuncu yakışıklı olmak zorunda mıdır? Bu kavram artık tarihe mi karıştı, kırıldı mı?" sorularını cevapladı. Ünlü oyuncu, "Bence kırıldı... Seyirci için önemli olan, artık hikayeler ve oyunculuklar" açıklamasını yaptı

07.01.2022 - 12:04 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Kadın Milli Voleybol Takımı oyuncularından Simge Aköz ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Berkay Ateş (34), samimi açıklamalarda bulundu.

  • Re Touch Mag Men Dergisi'ne konuşan Ateş, "Oyuncu olmayı neden istemiştin?" sorusunu yanıtladı.

    Konuyla ilgili konuşan Berkay Ateş, "Kendimi merak ettiğim, içimi keşfettiğim, bir soru sorabildiğim, insanı anlama ihtimalini bulabildiğim ve bir şeyler anlatabilme eylemine geçebildiğim için sanırım." şeklinde konuştu.

  • "YAKIŞIKLILIK ŞART DEĞİL"

    Ünlü oyuncu, ayrıca, "Bir oyuncu yakışıklı olmak zorunda mıdır? Bu kavram artık tarihe mi karıştı, kırıldı mı?" sorularına da cevap verdi.

    “Bence kırıldı..." diyen Ateş, sözlerini, "Seyirci için önemli olan, artık hikayeler ve oyunculuklar." şeklinde noktaladı.

  • "HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

    Daha önce fanatik bir Beşiktaş taraftarı olduğunu belirten Berkay Ateş, geçmişe dönüp baktığında hayatında bir pişmanlığı olmadığını ancak zaman zaman gençken ilgili olduğu futbola devam edip, Beşiktaş'ta kaleci olarak sahaya çıkmak isteğinin aklına geldiğini ifade etmişti.

  • "EV EŞYALARIMI KENDİM YAPTIM"

    Evindeki masasından yatağına, oturma takımından kitaplığına kadar pek çok eşyayı kendi eliyle yaptığını anlatan oyuncu, ileride marangozluk üzerine küçük de olsa mutlaka bir dükkan açma isteğinden de bahsetmişti.

    Marangozluk işleriyle uğraşmanın kendisini çok rahatlattığını da itiraf eden Ateş, "Hele zımpara atmak nasıl sakinleştiriyor beni inanamazsınız..." demişti.

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