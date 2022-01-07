"YAKIŞIKLILIK ŞART DEĞİL"

Ünlü oyuncu, ayrıca, "Bir oyuncu yakışıklı olmak zorunda mıdır? Bu kavram artık tarihe mi karıştı, kırıldı mı?" sorularına da cevap verdi.

“Bence kırıldı..." diyen Ateş, sözlerini, "Seyirci için önemli olan, artık hikayeler ve oyunculuklar." şeklinde noktaladı.