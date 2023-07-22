Şimdiden yaşlanmış gibi gözüken bebeklerin komik fotoğrafları
Her bebek güzeldir ancak bazıları aynı zamanda komik de olabilir! Reddit ve Imgur kullanıcıları yaşlı gibi gözüken bebeklerin fotoğraflarını paylaşarak, herkesi gülümsetiyor.
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“Karım Steve Buscemi'yi doğurdu.”
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“Oğlum 40 yaşında bir adama benziyor.”
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"En yargılayıcı bebeği doğurdum."
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"Sanırım oğlum Benjamin Button."
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“Arkadaşımızın bir bebeği oldu ve emekliliğe neredeyse hazır gibi görünüyor.”
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"Birisi sana 60 yaşındaki bir bebeğe benziyorsun dediğinde."
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"1 aylık bir orta yaşlı."
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"Selfie'nin ne olduğunu açıklamaya çalıştığımda büyükbabamın bana attığı bakış."
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"Vergi ödüyor ve bahçesindeki çocuklardan bıkmış gibi görünüyor ."
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"Bir büyükanne doğduğundan beri büyükannedir."
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“Oğlum daha 5 günlük ve şimdiden çok şey görmüş.”