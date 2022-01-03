İsrail'de şimdi de 'Flurona' alarmı

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İsrail'de hamile bir kadında aynı anda influenza ve koronavirüs tespit edildi ve ülkenin 'flurona'ya yakalanan ilk hastası oldu.

Yerel medyaya göre hamile kadının hafif semptomlarla hastalığı atlattığı ve nefes almada sıkıntılar yaşadığı belirtildi.

Hastayla ilgilenen doktorlardan Arnon Vizhnitser, hastanın iki testinin de pozitif çıktığını ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu ifade etti. Vizhnitser "Gripli hamile kadınları giderek daha fazla görüyoruz. Doğumda ateşi çıkan bir kadınla ilgilenmek kesinlikle büyük bir zorluk" diye ekledi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'e göre, İsrail ordusu COVID-19 görev gücü başkanı, Omicron ülkeye yayıldıkça sağlık sisteminin "çökeceği" uyarısında bulunmuştu.