  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerFutbol

Silviu Lung form tutuyor

Hes Kablo Kayserispor’un Rumen kalecisi Silviu Lung hırsı ile dikkat çekiyor

19.05.2020 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor lige verilen arada çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde sürdüren Sarı-Kırmızılı takımda tempo her geçen artarak devam ediyor.

Hes Kablo Kayserispor’un tecrübeli kalecisi Silviu Lung, idmanların en çalışkan isimleri arasında. Antrenmanlardaki istekli ve arzulu görüntüsü gözlerden kaçmayan tecrübeli file bekçisi, performansı ile takım arkadaşlarının ve hocaların en güvendiği isimler arasına girdi.

Kalan 8 maçta en iyi şekilde görevini yerine getirmek isteyen Silviu Lung, “Kayserispor benim ikinci evim. Oyun kazanmak ve ligde kalmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunun için sıkı çalışıyoruz. Çalışmalarımız oldukça verimli ve keyifli geçiyor. bu virüs de biran önce biter ve hayat normale döner. Biz de keyifle işimizi yapmaya devam ederiz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Korkutan ikinci dalga uyarısı! Daha sert olacak
Korkutan ikinci dalga uyarısı! Daha sert olacak
Yer: Bursa... Dünyanın en büyük Atatürk imzası
Yer: Bursa... Dünyanın en büyük Atatürk imzası
'Atatürk'ümüz var' dedi ve ekledi...
'Atatürk'ümüz var' dedi ve ekledi...
Pınar Altuğ'dan danslı kutlama
Pınar Altuğ'dan danslı kutlama
"Bu takım ligde kalacak"
Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü
Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
Kayserispor'da hazırlıklar sürüyor
'Zor bir süreç yaşıyoruz'
'Zor bir süreç yaşıyoruz'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X