Silifke'de çiftçilerin kullandığı yol yenileniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kırsal mahallelerdeki yol çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Silifke ilçesine bağlı Çatak-Karacaoğlan mahalleleri arasındaki 5 bin 400 metre uzunluğundaki yolda çift kat sathi kaplama imalatı yaptı. Mara yolundan Mut'a bağlanan yoldaki asfalt çalışması, ekipler tarafından kısa sürede tamamlandı. İncir, erik ve zeytin üretiminin de yapıldığı bölgedeki çalışma, çiftçilerin ulaşımı için önem taşıyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi'nde görev yapan sathi kaplama formeni Mustafa Demirtaş, çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Bozuk olan yolda gerekli yamalar, banket bakımları ve temizlikleri yapıldı. Program dahilinde çift kat sathi kaplama asfaltını döküyoruz. Yolumuz, Mut Kırobası yolundan başlayıp, 5 bin 400 metre uzunluğundaki Çatak, Sarıkavak, Dere, Karacaoğlan köylerini birbirine bağlıyor. Bu yol vatandaşların sürekli kullandıkları bir güzergah olduğu için önemliydi. Çiftçiler, Mersin’e bu bölgeden geçiyorlar. Bu taraftan ulaşım daha kolay. Şimdi yol yapıldı. Çiftçiler de ürünlerini daha kolay taşıyabildikleri için çok memnunlar" dedi.

"BU YOLU GÜNDE 5 KERE KULLANIYORUZ"

Silifke ilçesine bağlı Çatak Mahalle Muhtarı Hamit Yazar da "Yolumuz Silifke'den başlayarak Gülnar, Mut, Karaman ve Konya'ya kadar ulaşıyor. Çoğunlukla Karacaoğlan ve Çataklı halkı olmak üzere, vatandaşların kullandığı kestirme bir yoldur. Bu yoldan tarımsal üretimde kullanılan her türlü araç gelir geçer" diye konuştu.

Bölgede çiftçilik yapan Tevfik Yılmaz ise çalışma gerçekleştirilen yolda eskiden özellikle kışın sıkıntı yaşandığını, yazın da tozlu olduğunu belirterek, çalışma sonrası duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üretici Nadire Levent de yolu sık kullandıklarını ifade ederek, "Bizim burada bağımız, bahçemiz var. Bu yolu günde 5 kere kullanıyoruz. İşçi götürüp getiriyoruz. Eskiden araçlar sallanıyor, ürünlerimiz dökülüyordu. Şimdi asfalt yapıldı, yollarımız güzelleşti. Allah’ın izniyle rahat gidip geleceğiz" dedi.