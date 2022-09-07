Devlet Başkanı konuşurken bisiklet sürdü

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in konuşması sırasında, süper kahraman kostümüyle bisiklet süren küçük çocuğun videosu gündem oldu.

Video, geçen hafta Boric'in anayasa değişikliği için destek toplamaya çalıştığı konuşma sırasında çekildi.

Süper kahraman kostümü giyen küçük çocuk, Boric'in konuşması sırasında etrafta ne olduğundan habersiz bisiklet sürmeye devam etti.

Diğer yandan, 5 Eylül'de Şili'de, yazılan yeni anayasanın yürürlüğe konulup konulmayacağına ilişkin olarak düzenlenen referanduma katılanların yüzde 61,9'u "hayır" oyu verdi.

Böylece, diktatör Augusto Pinochet döneminde hazırlanan ve birçok kez revize edilen mevcut anayasa yürürlükte kaldı.