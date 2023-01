"BEN ÖNÜNE GEÇTİĞİM İÇİN DİREK İSABET ALMADI"

Beslediği sokak köpeklerini kurtarmak için kurşunlara siper olan Özlem Gürel, "Köpeklerimizle akşam yürüyüşe gitmeye hazırlandık. Beslenmelerini yaptıktan sonra silahla bir kişinin aşağıya doğru indiğini gördüm. Sen ne yapıyorsun? diye sordum. O da 'Bunlar beni buradan geçirmedi. Bunları öldüreceğim´ dedi. Silahını ateşledi. Ben de adamın üzerine gittim 'Sen ne yapıyorsun?' diye. Saldırgan da 'Sen çekil bunları öldüreceğim. Sen de çekilmezsen seni de vururum' dedi. Ben bunları sürekli besliyorum. Nakillerini sağlıyorum. Sonra saldırgan kaçtı. Ben peşinden koşamadım. O sırada köpeğim yaralanmıştı. Ben önüne geçtiğimden dolayı direkt isabet almadı. Köpeğim yanağından yaralandı. Şu an sağlık durumu iyi. Şikayetçi oldum. 4 köpekle hem karakola gittim hem de veterinere gittim. Her yere beraber gidiyoruz. Saldırgan yakalandı. 4 ay ev hapsi verilmiş. Mahkemede saldırgana bir teklifte bulanacağım. Saldırgan köpeklerime her ay 2 paket mama alırsa benimle birlikte hayvanları beslemeye gelirse ona hayvanlara yaklaşmayı öğreteceğim" dedi.