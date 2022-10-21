Mahsa Amini'ye ithaf etti

Mahsa Amini İran'da 'Ahlak Polisi' tarafından ülkenin başörtüsü kurallarını ihlal ettiği için tutuklandıktan 3 gün sonra başkent Tahran'da bir hastanede hayatını kaybetti. Amini'nin ölümünün ardından, İran'da protesto eylemleri devam ediyor.
Öte yandan bazı kadın protestocular saçlarını kestikleri ve başörtülerini yaktıkları videoları sosyal medyada paylaşıyor. Şarkıcı Sıla da sözü ve müziği kendisine ait olan ‘Kalksın Uyuyanlar’ şarkısının klibini Amini’ye ithaf etti.
Ünlü şarkıcı, özgürlük mücadelesi veren dünya kadınlarına seslendiği Türkçe ve İngilizce bir manifesto metni yazdı. Sıla, “Özgürlük başkasına ait değildir şahsidir” dediği o metni klibinden görüntülerle paylaştı.
Sıla, Bedran Güzel yönetmenliğinde çekilen klibinde, Amini’nin ölümüyle simgeleşen saçlardan oluşan bayrağa da yer verdi. Klip ve iki dilde yayınladığı özgürlük manifestosuyla dünyada yükselen özgürlük mücadelesine desteğini gösterdi. 42 yaşındaki şarkıcı, “Dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim” şeklindeki sözleriyle İran’daki ve tüm dünyadaki kadın mücadelesinin yanında olacağını vurguladı.
Özgürlük isyan değildir, koşullara bağlı bilinir, değildir. Özgürlük başkasına ait değildir, şahsidir. Karardır, emeldir, zatendir.
Dayatılana “Hayır” demeyi emin olarak, ürkmeden söylemek, içine çöken kayayı kalbinden çıplak elle fırlatmaktır özgürlük.
Zulmedene akıl, gönül yolu, şifa ve vicdan dilemek, anlamayan herkese anlatmak boynumuzun borcudur.
Hürriyete inancı kırılmış dünyalı bütün kadın kardeşlerim, haysiyetinin peşinde koşan İranlı kadın kardeşlerim, dirençli ellerinizi çareyle tutmaya yemin ettim.
NE OLMUŞTU?
22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de, zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ve "ahlak polisi" olarak adlandırılan İrşad devriyeleri tarafından saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltında dövülerek komaya sokulduğu düşünülen Amini, 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Amini'nin ölümü de yıllardır rejimin baskısına maruz kalan kadınlar başta olmak üzere halk için bir kıvılcım oldu.
Amini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler 6 gündür sürüyor. Rejim güçlerinin sert müdahalesi sonucu şu ana kadar en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin yaralandığı ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı kaydediliyor. Sokaklarda her şeye rağmen direnen, taktıkları başörtüleri yakan, saçlarını kesen kadınlar; şeriat rejiminin yıkılmasını talep ediyor.
İran'ın Kürt nüfusun yoğun olduğu kuzeybatı bölgelerinde yoğunlaşan ancak ülke çapında en az 50 şehir ve kasabaya yayılan protestolar, 2019'da benzin fiyatlarındaki artış nedeniyle düzenlenen gösterilerden beri en şiddetli protesto oldu.
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