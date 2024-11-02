Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'dan yeni kareler
Bir süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu, sevgilisiyle Paris'ten yeni bir aynalı paylaşımda bulundu
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SHOW TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevgilisi Ata Ayyıldız ile aynalı bir fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti.
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Türkoğlu, kısa bir süre önce sevgilisiyle birlikte tatil için Paris'e gitmişti.
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Ünlü oyuncu, sevgilisiyle çıktığı tatilden paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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Sıla Türkoğlu, son olarak Paris'te ziyaret ettikleri bir müzede, ayna karşısında Ata Ayyıldız ile birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram