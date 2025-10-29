Habertürk
        Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız'dan ayna pozu

        Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile ayna karşısında verdiği romantik pozu; kırmızı kalp ve Türk bayrağı emojileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 19:46 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:46
        Âşıklardan ayna pozu
        SHOW TV’nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakteriyle izleyicinin beğenisini kazanan Sıla Türkoğlu, bir süredir birlikte olduğu Ata Ayyıldız ile bir paylaşımda bulundu.

        Sevgilisiyle birlikte ayna karşısına geçen Sıla Türkoğlu, bu paylaşıma ise kırmızı kalp ve Türk bayrağı emojisiyle sosyal medya hesabından yayımladı.

        #Sıla Türkoğlu
        #Ata Ayyıldız

