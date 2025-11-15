Habertürk
        Haberler Magazin Sıla Türkoğlu'ndan 'Kızılcık Şerbeti'ne duygusal veda - Magazin haberleri

        Sıla Türkoğlu’ndan 'Kızılcık Şerbeti'ne duygusal veda

        'Kızılcık Şerbeti'nin 113'üncü bölümünde veda eden Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak hem karakteri Doğa'ya hem de kamera arkası ekibine teşekkür etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2025 - 09:52 Güncelleme: 15.11.2025 - 09:52
        'Kızılcık Şerbeti'ne duygusal veda
        SHOW TV’nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin ekrana gelecek 113’üncü bölümünde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç ve Ece İrtem diziye veda etti.

        Başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hem setten hem de rol arkadaşlarıyla çekilen özel anlarını yayımlayarak duygusal bir veda mesajı paylaştı.

        Sıla Türkoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bir devirdi… ve gerçekten muhteşemdik. Doğa, bana kattığın her şeye, benden aldıklarına; seni anladığım ya da hiç anlayamadığım tüm hallerine rağmen seni hep çok sevdim. (Evet, bazen sana fena halde kızdığım da oldu.) Ama iyi ki vardın. İyi ki birlikte yol aldık.

        Seni yaşatırken böylesine güzel insanlarla yan yana yürümek benim için büyük bir şanstı. Ve en çok da… Sizlerin hiç görmediği ama bu yolun gerçek kahramanları olan kamera arkası emekçilerine minnettarım.

        Her ne olursa olsun desteğini hep hissettiren sevgili seyircimize de kocaman bir teşekkür.

        Fotoğraflar: Instagram

        #show tv
        #kızılcık şerbeti

