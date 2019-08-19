Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde SHOW TV'ye verdiği röportajda Amani ile aşk yaşadıklarını itiraf ederek, "Keyfim çok yerinde. Kendimi hiç bu kadar dinç hissetmiyorum. Güzel bir şey yaşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.