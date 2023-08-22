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        Haberler Magazin Sıla'nın annesi yoğun bakımdan çıktı - Magazin haberleri

        Sıla'nın annesi yoğun bakımdan çıktı

        Sıla'nın kritik süreci atlatan annesi, yoğun bakımdan çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan ve Muğla'da tedavi gören Ömür Gençoğlu, kızının orada yaşaması sebebiyle Bodrum'a nakledildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 15:12 Güncelleme: 22.08.2023 - 15:12
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        Sıla'yı rahatlatan gelişme
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        Sıla, geçtiğimiz hafta annesinin hastaneye kaldırılmasıyla sarsılmıştı. Ömür Gençoğlu, Bodrum'dayken beyninde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Muğla'daki bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

        Şükrü Gençoğlu - Ömür Gençoğlu
        Şükrü Gençoğlu - Ömür Gençoğlu

        ANNESİ YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

        Habertürk'ün haberine göre; kritik süreci atlatan Ömür Gençoğlu, yoğun bakımdan çıkarıldı, ardından da kızının yaşadığı Bodrum'a nakil edildi. Tedavisine bir hastanede normal odada devam edilen Gençoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Ömür Gençoğlu - Sıla Gençoğlu - Şükrü Gençoğlu
        Ömür Gençoğlu - Sıla Gençoğlu - Şükrü Gençoğlu
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        Öte yandan Sıla, babası Şükrü Gençoğlu'nu 73 yaşında beyin kanaması nedeniyle 28 Kasım 2022'de kaybetmişti.

        Fotoğraflar: HT Magazin, DHA

        Sıla'nın annesi yoğun bakıma kaldırıldı
        Sıla'nın annesi yoğun bakıma kaldırıldı
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        #sıla
        #Sıla Gençoğlu
        #Ömür Gençoğlu

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