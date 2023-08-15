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        Haberler Magazin Sıla'nın annesi yoğun bakımda - Magazin haberleri

        Sıla'nın annesi yoğun bakımda

        Sıla'nın annesi yoğun bakıma alındı. Ünlü şarkıcı, annesinin yoğun bakıma kaldırılmasıyla sarsıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 22:53
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        Sıla'nın annesi yoğun bakıma kaldırıldı
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        Sıla, annesinin hastaneye kaldırılmasıyla sarsıldı. Ömür Gençoğlu, beyninde meydana gelen rahatsızlık nedeniyle Muğla'da yoğun bakıma alındı.

        Şükrü Gençoğlu - Ömür Gençoğlu
        Şükrü Gençoğlu - Ömür Gençoğlu

        Ömür Gençoğlu'nun kritik süreci atlattığı, birkaç gün daha yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

        Sıla, babası Şükrü Gençoğlu'nu 73 yaşında beyin kanaması nedeniyle 28 Kasım 2022'de kaybetmişti.

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        #sıla
        #Ömür Gençoğlu
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