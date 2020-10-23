Şef, yaşanan süreçle ilgili, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaşmıştı:

Gayet mutluyuz. En sevdiğimiz şeylerle geçiyor vaktimiz. Yemek yapıyor, müzik dinliyoruz. Mutfakta işimizi bitirip, içeri geçiyoruz. Sonra güzel bir müzik açıyor ve tekrar mutfağa giriyoruz.