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Ünlü şarkıcı Sıla, kanser tedavisi gören hastalar için harekete geçti. 41 yaşındaki sanatçı, konserlerinde giydiği kıyafetlerini bağışladı.

Sıla'nın yılbaşına özel olarak seçilmiş 60 sahne kostümünün satışından elde edilen tüm gelir, Kansersiz Yaşam Derneği aracılığıyla kanser tedavisi gören kişi ve ailelerin temel ihtiyaçlarına destek olacak.

ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Öte yandan ünlü şarkıcı, önceki gün organ bağışı için soluğu Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde almıştı. Sosyal medya hesabından '#organbağışıhayatkurtarır' etiketiyle bir paylaşımda bulunan Sıla, bu durum için kendisine piyanist Ece Dağıstan'ın vesile olduğunu ifade etmişti.

"BELKİ BİRİNE HAYAT VERİRİM"

Ünlü isim, gönderisine, "Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki..." notunu düşmüştü.