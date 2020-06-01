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Pandemi sürecini eşi Hazer Amani ile evde geçiren şarkıcı Sıla, geçtiğimiz gün 46 yaşına basan Kenan Doğulu'ya bir hediye hazırladı.

Şarkıcı, 'Kurşun Adres Sormaz Ki' şarkısını seslendirerek, yaklaşık 7 yıl boyunca vokalistliğini yaptığı Doğulu için, "Her zaman başka seveceğim seni canım Kenan'ım. Doğum günün kutlu olsun" dedi.

"ÇOK ÖZELSİN BENİM İÇİN"

Kenan Doğulu da arkadaşının paylaşımına, "Sıla'm, çok özelsin benim için. Seviyorum seni teşekkür ederim hediyem için" şeklinde yorum yaptı.