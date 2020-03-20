"LÜTFEN EVDE KALIN"

Sıla ile daha önce sokak ortasında birbirlerine sarıldıkları bir kareyi Instagram'a ekleyen Hazer Amani, "Dünya Mutluluk Günü'ne selam olsun. Yine dolaşırız, yine gezeriz ama lütfen bu aralar evde kalın" notunu düştü.