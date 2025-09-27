Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Sıla'dan, Güllü yanıtı: Beynimden vurulmuşa döndüm

        Sıla Gençoğlu: Beynimden vurulmuşa döndüm

        Sıla, şarkıcı Güllü'nün vefatıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2025 - 09:53 Güncelleme: 27.09.2025 - 09:53
        "Beynimden vurulmuşa döndüm"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz akşam sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Müzik dünyasını yasa boğan Güllü’nün vefatı hakkında da konuşan Sıla; "Sabah haberi alınca beynimden vurulmuşa döndüm. Çok hazin bir hikâye… Çok üzüldüm, Allah yakınlarına sabır versin" dedi.

        Oyunculuk teklifleriyle ilgili soruları da yanıtlayan şarkıcı, set ortamına sıcak bakmadığını şu sözlerle dile getirdi: Teklif geliyor ama ben o ortamı kaldıramam. Set ortamında yapamam.

        Sıla, "En sevdiğiniz oyuncu kim?" sorusuna karşılık, sevgilisi İlker Kaleli’den bahsederek; "Tabii ki eşimin oyunculuğunu seviyorum" yanıtı verdi.

        Ünlü şarkıcı, "Evlilik" sorularıyla ilgili; "Şimdilik düşünmüyoruz. Arabesk bir yerden bakarsak, ‘Kalbimizden nikâhlıyız’ diyoruz" açıklamasında bulundu.

        #Güllü
        #sıla

