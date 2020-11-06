"Futbolda Sözde Şike" davasında "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat eden sanıklardan Şekip Mosturoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu kararın ardından yaptığı açıklamada, "Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe" ifadelerini kullandı.