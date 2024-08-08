Siirt'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Siirt'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Siirt-Baykan karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mehmet Sait Koç (31) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt-Baykan karayolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
DHA'nın haberine göre; kazada Mehmet Sait Koç, Pelin E. (19) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
YARALILARDAN BİRİ, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Sait Koç, sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.