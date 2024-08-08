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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Siirt'te otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        Siirt'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 00:25 Güncelleme: 08.08.2024 - 00:26
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        Siirt-Baykan karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Mehmet Sait Koç (31) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

        Kaza, dün akşam saatlerinde Siirt-Baykan karayolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen otomobiller, kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; kazada Mehmet Sait Koç, Pelin E. (19) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        YARALILARDAN BİRİ, HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Sait Koç, sevk edildiği Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Siirt
        #Baykan
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