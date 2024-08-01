Siirt'te 5 çocuk annesi, eski eşi tarafından öldürüldü
Siirt'te 5 çocuk annesi bir kadın, eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Türkiye'de bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Siirt'te dün gece saat 23.00 sıralarında Ülkü Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi S.K., evine gelen eski eşi İ.K ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., eski eşi S.K'yı bıçakladı, ardından da aynı bıçakla kendini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
S.K., hayatını kaybederken, İ.K. ağır yaralı olarak Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.