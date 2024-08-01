Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı

"Atatürk, daveti kabul ettiği için ona hediye olarak iki adet seccade gönderiyor. Biz halı olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu halılar, seccade olabilmek için çok büyük ve üzerinde hayvan figürleri barındırıyor. Bu halılardan bir tanesini biz şöyle yorumluyoruz; saat 9'u 7 geçiyor. 10 adet şamdan var ama yanmıyor. Sadece kasımda açan kasımpatı çiçekleri var. Bundan dolayı biz bu halının aslında 10 Kasım 1938'i gösterdiğini düşünüyoruz. Halının mistik bir olayı ise Atatürk, ölmeden 8 yıl önce ona hediye edilmesi."