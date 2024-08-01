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        Haberler Dünya Son dakika haberi ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi | Dış Haberler

        Son dakika haberi ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi

        Rusya ile ABD arasında varılan geniş kapsamlı esir takası anlaşması çerçevesinde Rusya'da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ve Rus esirlerin bugün Ankara'da MİT koordinasyonunda takas edileceği duyuruldu. 3'ü ABD'li, 8'i Rus; 7 ülkeden 26 kişi takas edildi. ABD Başkanı Biden, takas operasyonu için Türkiye'ye teşekkür etti

        Giriş: 01.08.2024 - 16:30 Güncelleme: 01.08.2024 - 19:03
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        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
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        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son yılların en kapsamlı rehine takas operasyonunu gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti. Ankara'da organize edilen ve 7 farklı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın değişimini içeren bu operasyon, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

        ABD ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Slovenya ve Belarus’u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirler bugün Ankara'da takas edildi.

        Operasyon kapsamında, ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'tan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak Türkiye'ye geldi. Bu uçaklarla Türkiye'ye getirilen şahıslardan; 2’si çocuk 10 rehine Rusya’ya, 13 rehine Almanya’ya ve 3 rehine de ABD’ye nakledildi.

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        Operasyonda, medya ve kamuoyunda sıkça adı geçen önemli isimler yer aldı. Bunlar arasında, Rusya'da cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich, ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta tutuklu Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi isimler yer aldı.

        Ankara'da gerçekleştirilen takas operasyonunun tüm aşamaları, güvenlik önlemleri ve lojistik planlamaları MİT tarafından koordine edildi. Taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT'in kontrolünde sağlanarak, rehinelerin değiş-tokuşu güvenli bir şekilde gerçekleştirildi. Rehinelerin sağlık kontrolleri ve ihtiyaçları karşılandıktan sonra, MİT onayıyla gidecekleri ülkelere gönderildi.

        Bu operasyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası barış ve istikrara katkı sağlama hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. MİT, istihbarat diplomasisi başta olmak üzere tüm araçları kullanarak ülkeler arasındaki çatışmaların çözümüne katkıda bulunmaya devam ediyor.

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        II. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BERİ İLK

        Konu yaklaşık 1 aydır MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Rusya ve ABD ile yaptığı görüşmeler neticesinde hayata geçti.

        Bu operasyon, ABD, Rusya ve Almanya arasında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük rehine değişimi olarak tarihe geçti.

        MİT, etkin istihbarat diplomasisi kullanarak taraflar arasında diyalog kanallarını kurmayı başardı ve Temmuz 2024'te tüm tarafları Türkiye'de bir araya getirdi. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya, Rusya ve Belarus'ta cezaevlerinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasındaki takas müzakereleri, MİT'in arabuluculuğu ile başarıyla yürütüldü.

        İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez bu sayıda rehine takası gerçekleşmiş oldu.

        BIDEN'DAN TEŞEKKÜR

        MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili olarak ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye teşekkür etti.

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