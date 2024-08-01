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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki takas operasyonuna ilişkin açıklama | Dış Haberler

        Dışişleri Bakanlığı'ndan Ankara'daki takas operasyonuna ilişkin açıklama

        Dışişleri Bakanlığı, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin, Türkiye'nin, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 20:14 Güncelleme: 01.08.2024 - 20:44
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        Tarihi takasa ilişkin açıklama
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus olmak üzere yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonunun Ankara'da gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye naklinin sağlandığı bildirildi.

        ​Açıklamada, "Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yürütüldü. Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

        BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        Bugün Ankara’da tarihi bir tutuklu takası operasyonu gerçekleştirildi.

        Bu operasyonda görev alan Milli İstihbarat Teşkilatı personelimizi yürekten tebrik ediyorum.

        Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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