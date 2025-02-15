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        Göz göre göre ezdi! Tutuklandı

        Sancaktepe'de hasarlı kaza sonrası tartıştığı İETT şoförünü kamyonetle ezerek ağır yaralanmasına neden olan sürücü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 22:59 Güncelleme: 15.02.2025 - 23:17
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        Sancaktepe'de İnönü Mahallesinde dün S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.Enin kullandığı kamyonetle hasarlı trafik kazasına karıştı.

        Kaza sonrası araçlarından inen sürücüler arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Kavga sırasında F.E. bindiği kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, aracın dikiz aynasına tutunan S.S.K, önce bir süre sürüklendi, ardından kamyonetin altında kaldı.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        Ağır yaralanan S.S.K, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. İETT şoförünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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        Polis ekipleri tarafından yakalanan kamyonet sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Bu arada, S.S.Knin tutunduğu kamyonet tarafından sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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