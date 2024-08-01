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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da ilginç anlar: Evdeki hırsızları gören köpek oralı bile olmadı

        İstanbul'da gündüz vakti kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden binlerce liralık hırsızlık yapan 4 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri evlerden birinde ise görenleri şaşkına çeviren anlar yaşandı. Köpeğin eve giren hırsızlara hiç tepki vermeyip sakince izlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Suç kayıtları kabarık çıkan hırsızlık zanlıları tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:39 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:40
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        • 1

          Bahçeşehir'in 2.Kısım Mahallesi, Şehit Furkan Işık Bulvarı'nda yaşayan F.A.'ya ait eve 26 Temmuz Cuma günü hırsız girdi.

          Hırsızlar evde buldukları pahalı kol saatleri, altın ziynet eşyaları ve bir miktar parayı alarak kaçtı.

        • 2

          Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada evdeki güvenlik kameraları izlendi.

          Eve giren 4 kadının hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerasıyla kaydedildiği belirlendi.

        • 3

          Görüntülerde kapı kilidini kıran hırsızların kısa süre içinde evde buldukları eşyaları yanlarına alarak kaçtıkları görüldü.

        • 4

          GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GÜLÜMSETTİ

          Görüntülerde evde tek başına bırakılan köpeğin hırsızları meraklı gözlerle dakikalarca izlediği görüldü.

        • 5

          Evin salonundaki koltuğa çıkarak hırsızları izleyen köpek, zaman zaman kuyruk salladı. Hırsızların evden ayrılmasının ardından köpek koltuktaki uykusuna devam etti.

        • 6

          HIRSIZLAR KISA SÜREDE ÇALDIKLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

          Polis güvenlik kamera görüntülerini izleyerek 4 kadının kimliklerini tespit etti.

          Şüpheliler Şeyma U. (22), Ayşe Ç. (25) ile G.Ç. (12) ve S.Ç. (14) gözaltına alındı. Evden çalınan ve şüphelilerle birlikte ele geçirilen, 2 kol saati, 3 bin 325 lira, 100 Euro, 5 altın bilezik, cep telefonu, 3 kolye, kolye ucu mağdura geri verildi.

        • 7

          AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

          Hırsızlık Büro Amirliğinde ifade veren şüphelilerden Şeyma U.'nun daha önceden 113 suç kaydı bulunduğu ayrıca 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

          Ayşe Ç.'nin daha önceden 38, G.Ç.'nin 26, S.Ç.'nin ise 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

        • 8

          TUTUKLANDILAR

          Emniyette yapılan sorgularında şüphelilerin Başakşehir'de 2, Büyükçekmece'de 3, Bakırköy'de 2, Bağcılar'da 1 olmak üzere 8 ayrı evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. Şeyma U. ve Ayşçe Ç., Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olan G.Ç. ve S.Ç ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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