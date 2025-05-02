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        Haberler Magazin 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmine yeni isimler dahil oldu

        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmine yeni isimler dâhil oldu

        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filminin oyuncu kadrosuna; Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta dâhil oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 02.05.2025 - 14:35
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        2003 - 2012 arasında ekrana gelen 'Sihirli Annem', orijinal oyuncu kadrosuyla 22 yılın ardından bu kez 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adıyla sinema filmi olarak 30 Mayıs'ta gösterime girecek.

        Nevra Serezli ve Kutsi
        Nevra Serezli ve Kutsi

        Filmin oyuncu kadrosuna yeni isimler dâhil oldu. İzleyicilere; hem nostaljik bir yolculuk hem de yepyeni sihirli maceralar vadeden filmde, Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta da yer alacak. Kutsi, filmde 'Dudu Peri’nin kardeşi ‘Gogo’ rolüne hayat verirken, Evrim Akın; ‘Doğum Perisi’, Ahmet Kayakesen; ‘Sunucu’, Gamze Karta ise ‘Akaşa’ olarak rol aldı.

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        Evrim Akın
        Evrim Akın

        Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Poll Films imzalı filminin başrollerinde; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner yer alıyor.

        Gamze Karta
        Gamze Karta

        Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya da filmde yer alan oyuncular olarak dikkat çekiyor.

        Kutsi
        Kutsi
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        #Sihirli Annem: Hepimiz Biriz

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