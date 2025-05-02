2003 - 2012 arasında ekrana gelen 'Sihirli Annem', orijinal oyuncu kadrosuyla 22 yılın ardından bu kez 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' adıyla sinema filmi olarak 30 Mayıs'ta gösterime girecek.

Nevra Serezli ve Kutsi

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Filmin oyuncu kadrosuna yeni isimler dâhil oldu. İzleyicilere; hem nostaljik bir yolculuk hem de yepyeni sihirli maceralar vadeden filmde, Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta da yer alacak. Kutsi, filmde 'Dudu Peri’nin kardeşi ‘Gogo’ rolüne hayat verirken, Evrim Akın; ‘Doğum Perisi’, Ahmet Kayakesen; ‘Sunucu’, Gamze Karta ise ‘Akaşa’ olarak rol aldı.

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Evrim Akın

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu Poll Films imzalı filminin başrollerinde; İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner yer alıyor.

Gamze Karta

Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya da filmde yer alan oyuncular olarak dikkat çekiyor.

Kutsi