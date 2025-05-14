Kiler Grubu, Generali Sigorta'yı satın alarak adını Referans Sigorta olarak değiştirdi. Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer, Sigorta Sayfası programının bu haftaki konuğu oldu. Euro kurunda son günlerdeki hareketlenmenin önümüzdeki dönem sigorta fiyatlarını artırabileceğini kaydeden Referans Sigorta Genel Müdürü Oğuz Karahançer, "Bu etki hemen olmayacak ancak gelecek dönemki poliçelerde mutlaka etkisini hissedecekler. Çünkü sigorta şirketlerinin en önemli gideri oto hasarları. Oto hasarlarında da oto yedek parçaları ağırlıklı Euro ile fiyatlandığı için bunun yansıması olacaktır" diye konuştu.

REKLAM advertisement1

Kasko fiyatlarının trafik sigortası fiyatlarının altında olmasının matematiğinin olmadığını da kaydeden Karahançer, şunları kaydetti: "İki ürün var. Birisinin hasar frekansı yüzde 3,5. Ortalama dosya maliyetleri belli. Trafik sigortasında ortalama 3,5-4 yılda geliyor bütün hasarlarınız. Kaskoda yüzde 11-12 gibi bir frekans var ve kaskonun çok da yan gideri var. 10 bin liraya bir kasko poliçesi aldığınız zaman bunun 1.500 lirası doğrudan asistans şirketlerine gidiyor. Bu durum çok anlamlı gelmiyor bana."

REKLAM YARI FİYATINA KASKO YAPTIRABİLİRSİNİZ Kasko sigortasında diğer sorunun poliçelerin okunmaması olduğunu vurgulayan Karahançer, "Türkiye'de yapılan tam kaskolar Avrupa standartlarının bile üstünde. Muafiyetli sigortalar ise yaygın değil. Sigorta şirketleri diyor ki, araç bedelinin yüzde 2 veya yüzde 4'üne kadar olan hasarlarda bana gelmeyin. Küçük hasarlar bize geldiği zaman hasar maliyetinden daha çok operasyon maliyetlerine sebep olduğu için sigorta şirketleri bu durumu çok sevmez. Örneğin 10 bin 20 bin TL'ye kadar olan hasarlarda bize gelmeyin diyoruz. Ortalama hasar maliyeti şu anda 80 binlere geldi. Bugün deseniz ki 20 liralık hasarları kendiniz ödeyin, sigorta şirketlerinin hasar operasyonlarının yüzde 90'ı gider. Sigortalının primi de en az yüzde 40-60 arasında düşer" şeklinde konuştu. MADİKAL ENFLASYON VE SAĞLIK FİYATLARI ARTIYOR Enflasyondaki artışın şu aralar biraz yumuşadığını ancak medikal enflasyondaki artışın sürdüğünü anlatan Karahançer, bu nedenle tamamlayıcı sağlık sigortasının çok önemli olduğunu belirterek "Çünkü katılım payı dediğimiz sigortalıların ceplerinden ödeyeceği tutar biraz daha artacak. Diğer yandan Türkiye'de önemli oranda sağlık turizmi var. Özel hastane kapasitelerinin bir kısmı da oraya harcandığı için arz talep bozulmasından dolayı medikal enflasyon ve sigorta şirketlerinin maliyetindeki artışların devam edeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sigortalıların alışkanlıkları nedeniyle hastaneleri gereğinden fazla kullandığını aktaran Karahançer, "Vatandaş satın aldığı poliçenin kendisine verdiği hakkın bir tanesini kullanmaz ise eksik bir şey almış gibi hissediyor. Hâlbuki onu kullanmaz ise bir sonraki yıl poliçe maliyeti azalacak. Ancak bunu bilmiyorlar. Normalde ortalama bir insanın yılda iki kez hastaneye gidebileceğini düşünüyorum. Ancak bizde 6'dan başlıyor" diye konuştu. REKLAM HASTANE ÇOK KULLANILIYOR Karahançer, kaskoda da eskiden durumun böyle olduğunu ancak sigortalıların giderek bilinçlendiğini ifade ederek, "Eskiden her 100 kişiden 50'si kaskoyu kullanıyordu. Bu 12'ye kadar indi. Küçük hasarlar için insanlar artık sigorta şirketlerine gelmiyor. Çünkü geldikleri zaman bunun bir sonraki yıl poliçesine yansıyacağını biliyor " dedi. Sigorta şirketlerinin sağlık sigortasında bazen çok kullanılan poliçeleri yenilememeye kadar gidebildiğini anlatan Karahançer, reasürans şirketlerinin de bazen yenilenecek poliçelerden ziyade yeni poliçeleri tercih ettiğini belirtti. ŞİRKETLERİN YILDA 2-3 BÜYÜK HASAR HAKKI VAR Şirket ve işletmelerin yaptırdığı yangın sigortalarına da değinen Karahançer, bu alanda Kahramanmaraş depremlerinin ardından artan reasürans maliyetlerinin şu anda gerilemeye başladığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Ancak reasürans yapısı değişti. Eskiden bölüşmeli yapılıyordu. Ben 100 liralık sigorta riskini üzerime aldığım zaman 70 lirasını reasürans şirketine devrediyordum. Şimdi hasar fazlası dediğimiz koruma ile çalışıyor sigorta şirketleri. Reasürans şirketleri böyle istedi bizim şirketler de geçmek zorunda kaldılar. Burada sigorta şirketleri daha temkinli olmak zorunda. Her bir şirketin yılda 2 ve 3 büyük hasar hakkı var. Sigorta şirketleri riski seçerken biraz daha dikkatli oluyorlar. Reasürans kapasiteleri bu kadar. Bu yapı sigorta şirketlerini de daha iyi sigortacı olmaya zorluyor. "

REKLAM