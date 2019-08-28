28 AĞUSTOS 2019
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Sigortalı çalışan kadın sayısı arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 6 ay aradan sonra yeniden açıklamaya başladığı istatistikler, çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Mayıs ayı itibarıyla son bir yılda sigortalı çalışan erkek sayısı 666 bin kişi azaldı. Sigortalı çalışan kadın sayısı ise 261 bin kişi arttı. İnşaat sektöründe sigortalı işçi sayısı 700 bin kişi azaldı. SGK verileri, işsizliğin hangi illerde ve sektörlerde yoğunlaştığını da ortaya koydu. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, SGK istatistiklerini analiz etti

28.08.2019 - 06:30 | Güncelleme: Sosyal Güvenlik
Sigortalı çalışan sayısı

 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK) yayımladığı sigortalı istatistiklerine göre, çoğunluğu özel sektör işyerleri olmak üzere 2018 mayıs ayında Türkiye genelinde 4/a’lı olarak 10 milyon 550 bin erkek, 4 milyon 179 bin kadın olmak üzere 14 milyon 729 bin kişi sigortalı olarak çalışıyordu. Sigortalı çalışan sayısı 2019 yılı mayıs ayında 9 milyon 884 bini erkek, 4 milyon 440 bini kadın olmak üzere 14 milyon 324 bin oldu.

Bir yıllık dönemde, sigortalı çalışan erkek sayısı 666 bin kişi azalırken, kadın sayısı 261 bin kişi arttı. Böylece, toplam 4/a’lı çalışan sayısı 405 bin kişi azaldı.

SGK’nın verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı işgücü istatistikleri ile de örtüştü. TÜİK’e göre, tarım dışında istihdam edilen erkek sayısı son bir yılda 16 milyon 923 bin kişiden 16 milyon 317 bin kişiye gerilerken, kadın sayısı 6 milyon 735 binden 6 milyon 779 bin kişiye yükseldi. TÜİK’in verilerinde, sigortalı ve sigortasız çalışanlar topluca yer alıyor. İki kurumun verileri, sigortalı çalışırken işsiz kalanların bir kısmının sigortasız çalışmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor.

SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 25 İLDE ARTTI

Sigortalı çalışan sayısında en büyük azalma, beklendiği gibi İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da sigortalı çalışan erkek sayısı 175 bin azalırken, kadın sayısı 45 bin arttı. Mega kentte sigortalı çalışan sayısındaki toplam düşüş 129 bin oldu. Sigortalı işçi sayısındaki azalmada bu kenti 54 bin kişiyle İzmir, 48 bin kişiyle Ankara, 32 bin kişiyle Bursa izledi. Üç kentte de erkek sigortalı sayısı azalırken, kadın sigortalı sayısı artış kaydetti.

Toplam 56 ilde sigortalı çalışan sayısı geçen yıla göre azaldı. Buna karşılık 25 ilde sigortalı çalışan sayısı arttı. En çok artış 31 bin kişiyle Antalya’da yaşandı. Antalya’da sigortalı erkek 10.5 bin, sigortalı kadın sayısı da 20.4 bin arttı. Sigortalı çalışan sayısı Batman (9.126),Diyarbakır (6.328),Şanlıurfa (5.336),Yalova (5.020),Mardin (4.531),Muğla (4.365),Siirt (4.244),Kilis (4.108) gibi illerde artış gösterdi.

 

İL VE CİNSİYETE GÖRE 4/A'LI ÇALIŞAN SAYISINDAKİ BİR YILLIK DEĞİŞİM
    
    
 ErkekKadınToplam
ADANA-19.5406.324-13.216
ADIYAMAN-1.9883.5831.595
AFYONKARAHİSAR-7.7902.408-5.382
AĞRI6582.7053.363
AMASYA-3.0671.215-1.852
ANKARA-57.2439.053-48.190
ANTALYA10.46620.41930.885
ARTVİN1.0647741.838
AYDIN-13.0442.709-10.335
BALIKESİR-8.1792.735-5.444
BİLECİK-2.460-363-2.823
BİNGÖL-6201.7391.119
BİTLİS1762.0122.188
BOLU-2.6361.009-1.627
BURDUR-3.270451-2.819
BURSA-34.0431.914-32.129
ÇANAKKALE-4.064589-3.475
ÇANKIRI-1.7491.428-321
ÇORUM-4.9321.137-3.795
DENİZLİ-13.4101.144-12.266
DİYARBAKIR-1.6778.0056.328
EDİRNE-1.7981.701-97
ELAZIĞ-5.0523.585-1.467
ERZİNCAN-2.5011.682-819
ERZURUM-8.9342.798-6.136
ESKİŞEHİR-8.0671.316-6.751
GAZİANTEP-10.5747.470-3.104
GİRESUN-3.1511.352-1.799
GÜMÜŞHANE-1.528828-700
HAKKARİ-1.0502.9231.873
HATAY-5.5646.8781.314
ISPARTA-3.0871.595-1.492
MERSİN-15.9574.724-11.233
İSTANBUL-174.59345.364-129.229
İZMİR-58.8434.639-54.204
KARS-2.2711.331-940
KASTAMONU-4.4541.355-3.099
KAYSERİ-10.0092.995-7.014
KIRKLARELİ-3.358691-2.667
KIRŞEHİR-2.104551-1.553
KOCAELİ-19.5003.362-16.138
KONYA-22.0063.279-18.727
KÜTAHYA-7.6311.637-5.994
MALATYA-6.2402.485-3.755
MANİSA-19.0911.303-17.788
K.MARAŞ-7.3012.283-5.018
MARDİN-4424.9734.531
MUĞLA-1.8696.2344.365
MUŞ4772.8033.280
NEVŞEHİR-1552.4892.334
NİĞDE-2.1911.599-592
ORDU-6.3293.122-3.207
RİZE-1.0491.824775
SAKARYA-11.2261.085-10.141
SAMSUN-11.0653.917-7.148
SİİRT1.9102.3344.244
SİNOP-1.4821.064-418
SİVAS-7.8842.038-5.846
TEKİRDAĞ-13.907-373-14.280
TOKAT-3.3743.260-114
TRABZON-5.4342.252-3.182
TUNCELİ-2861.069783
ŞANLIURFA-3.8189.1545.336
UŞAK-3.7921.202-2.590
VAN-2.3105.0132.703
YOZGAT-6593.0182.359
ZONGULDAK-3.3192.130-1.189
AKSARAY-1.8091.570-239
BAYBURT-14423793
KARAMAN-3.135583-2.552
KIRIKKALE-3.5701.439-2.131
BATMAN4.4834.6439.126
ŞIRNAK-1.0633.7242.661
BARTIN-3.572636-2.936
ARDAHAN-3.599937-2.662
IĞDIR-399537138
YALOVA3.8061.2145.020
KARABÜK-1.630998-632
KİLİS1.1772.9314.108
OSMANİYE-2.6491.709-940
DÜZCE-3.761765-2.996
TOPLAM-666.081261.247-404.834

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SİGORTALI ÇALIŞANLAR 700 BİN KİŞİ AZALDI

Sektörler itibarıyla bakıldığında sigortalı çalışan sayısındaki en büyük kaybın inşaat sektöründe olduğu gözlendi. Sigortalı çalışan sayısı bina inşaatında 531 bin, bina dışı yapıların inşaatında 116 bin, özel inşaat faaliyetlerinde 50 bin olmak üzere yaklaşık 700 bin kişi azaldı.

Sigortalı çalışan sayısında en fazla artış ise şehir hastanelerinin de etkisiyle insan sağlığı hizmetleri sektöründe kaydedildi. Bu sektörde sigortalı çalışan sayısı 164 bin arttı, bunların 115 binini kadınlar oluşturdu. Konaklama sektöründe 48 bin, giyim eşyalarının imalatında ise 34 bin kişilik artış kaydedildi.

Sektörlere göre sigortalı çalışan sayısındaki bir yıllık değişim   
 ErkekKadınToplam
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM İLE AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAAL.-7111.467756
ORMANCILIK İLE ENDÜSTRİYEL VE YAKACAK ODUN ÜRETİMİ-1.929230-1.699
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ-13310-123
KÖMÜR VE LİNYİT ÇIKARTILMASI-212112-100
HAM PETROL VE DOĞAL GAZ ÇIKARIMI2-7-5
METAL CEVHERLERİ MADENCİLİĞİ435130565
DİĞER MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI-8.1469-8.137
MADENCİLİĞİ DESTEKLEYİCİ HİZMET FAALİYETLERİ-872-3-875
GIDA ÜRÜNLERİNİN İMALATI-4.122530-3.592
İÇECEKLERİN İMALATI-66-10-76
TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI258142400
TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN İMALATI-4.770-5.205-9.975
GİYİM EŞYALARININ İMALATI14.57319.51534.088
DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN İMALATI-3.042-527-3.569
AĞAÇ, AĞAÇ ÜR. VE MANTAR ÜR.İMALATI (MOBİLYA HARİÇ); SAZ, SAMAN VE BENZERİ MALZEMELERDEN ÖRÜLEREK YAPILAN EŞYALARIN İMALATI-4.626-677-5.303
KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİNİN İMALATI634272906
KAYITLI MEDYANIN BASILMASI VE ÇOĞALTILMASI-3.081-1.088-4.169
KOK KÖMÜRÜ VE RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ İMALATI81-3051
KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI9954151.410
TEMEL ECZACILIK ÜRÜNLERİNİN VE ECZACILIĞA İLİŞKİN MALZEMELERİN İMALATI1.1884191.607
KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLERİN İMALATI-5.643-1.400-7.043
DİĞER METALİK OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI-25.984-2.212-28.196
ANA METAL SANAYİİ-5.723-436-6.159
FABRİKASYON METAL ÜRÜNLERİ İMALATI (MAKİNE VE TEÇHİZAT HARİÇ)-21.476-3.194-24.670
BİLGİSAYARLARIN, ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERİN İMALATI239-456-217
ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT İMALATI-2.778-1.752-4.530
BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI-6.094-1.204-7.298
MOTORLU KARA TAŞITI, TREYLER (RÖMORK) VE YARI TREYLER (YARI RÖMORK) İMALATI-5.598-958-6.556
DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI8.0796438.722
MOBİLYA İMALATI-11.328-1.433-12.761
DİĞER İMALATLAR1.6391.3092.948
MAKİNE VE EKİPMANLARIN KURULUMU VE ONARIMI-2.118-628-2.746
ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ ÜRETİM VE DAĞITIMI2.6693192.988
SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI-82198-723
KANALİZASYON16239201
ATIĞIN TOPLANMASI, ISLAHI VE BERTARAFI FAALİYETLERİ; MADDELERİN GERİ KAZANIMI2.6154983.113
İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ VE DİĞER ATIK YÖNETİMİ HİZMETLERİ28535320
BİNA İNŞAATI-521.971-9.041-531.012
BİNA DIŞI YAPILARIN İNŞAATI-116.916607-116.309
ÖZEL İNŞAAT FAALİYETLERİ-47.463-2.997-50.460
MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ İLE ONARIMI-6.832-1.689-8.521
TOPTAN TİCARET (MOT. KARA TAŞITLARI VE MOTOSİKLETLER HARİÇ)-16.782-4.149-20.931
PERAKENDE TİCARET (MOT. KARA TAŞITLARI VE MOTOSİKLETLER HARİÇ)-16.049-722-16.771
KARA TAŞIMACILIĞI VE BORU HATTI TAŞIMACILIĞI-12.5991.201-11.398
SU YOLU TAŞIMACILIĞI129182311
HAVA YOLU TAŞIMACILIĞI1.1421.4932.635
TAŞIMACILIK İÇİN DEPOLAMA VE DESTEKLEYİCİ FAALİYETLER5.7499466.695
POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ3.6871.3265.013
KONAKLAMA32.08316.34948.432
YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ-10.524329-10.195
YAYIMCILIK FAALİYETLERİ-809-647-1.456
SİNEMA FİLMİ, VİDEO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI YAPIMCILIĞI, SES KAYDI VE MÜZİK YAYIMLAMA FAALİYETLERİ2.2027052.907
PROGRAMCILIK VE YAYINCILIK FAALİYETLERİ-706-327-1.033
TELEKOMÜNİKASYON-45157112
BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA, DANIŞMANLIK VE İLGİLİ FAAL.8.2283.48711.715
BİLGİ HİZMET FAALİYETLERİ420416836
FİNANSAL HİZMET FAAL. (SİGORTA VE EMEKLİLİK FONLARI HARİÇ)-955-828-1.783
SİGORTA, REASÜRANS VE EMEKLİLİK FONLARI (ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK HARİÇ)-399-691-1.090
FİNANSAL HİZMETLER İLE SİGORTA FAALİYETLERİ İÇİN YARDIMCI FAALİYETLER732-24708
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ4.5991.5266.125
HUKUK VE MUHASEBE FAALİYETLERİ1.9653.9845.949
İDARE MERKEZİ FAALİYETLERİ; İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ-3438.1247.781
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAALİYETLERİ; TEKNİK TEST VE ANALİZ FAAL.-7.264-4.069-11.333
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ349348697
REKLAMCILIK VE PİYASA ARAŞTIRMASI209-784-575
DİĞER MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER-1.820-501-2.321
VETERİNERLİK HİZMETLERİ164207371
KİRALAMA VE LEASİNG FAALİYETLERİ-2.359-597-2.956
İSTİHDAM FAALİYETLERİ-2.7131.180-1.533
SEYAHAT ACENTESİ, TUR OPERATÖRÜ VE DİĞER REZERVASYON HİZMETLERİ VE İLGİLİ FAAL.3.3602.3505.710
GÜVENLİK VE SORUŞTURMA FAALİYETLERİ1.2751.7973.072
BİNALAR İLE İLGİLİ HİZMETLER VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ FAALİYETLERİ28.39054.69283.082
BÜRO YÖNETİMİ, BÜRO DESTEK VE İŞ DESTEK FAALİYETLERİ-3881.307919
KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK17.28814.38331.671
EĞİTİM19.58036.83456.414
İNSAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ49.121114.555163.676
YATILI BAKIM FAALİYETLERİ8782.1162.994
BARINACAK YER SAĞLANMAKSIZIN VERİLEN SOSYAL HİZMETLER1.0423.1184.160
YARATICI SANATLAR, GÖSTERİ SANATLARI VE EĞLENCE FAALİYETLERİ131420551
KÜTÜPHANELER, ARŞİVLER, MÜZELER VE DİĞER KÜLTÜREL FAALİYETLER424174598
KUMAR VE MÜŞTEREK BAHİS FAALİYETLERİ-647-107-754
SPOR FAALİYETLERİ, EĞLENCE VE DİNLENCE FAALİYETLERİ2.7831.5404.323
ÜYE OLUNAN KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ4.1563.0017.157
BİLGİSAYARLARIN, KİŞİSEL EŞYALARIN VE EV EŞYALARININ ONARIMI-4.102-882-4.984
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ6972.9713.668
EV İÇİ ÇALIŞAN PERSONELİN İŞVERENLERİ OLARAK HANEHALKLARININ FAALİYETLERİ-377-2.957-3.334
HANEHALKLARI TARAFINDAN KENDİ KULLANIMLARINA YÖNELİK OLARAK ÜRETİLEN AYRIM YAPILMAMIŞ MAL VE HİZMETLER-34-35-69
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİNİN FAALİYETLERİ93148241
EK-9 EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞANLAR5595.3495.908
TOPLAM-666.081261.247-404.834
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