Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ( SGK) yayımladığı sigortalı istatistiklerine göre, çoğunluğu özel sektör işyerleri olmak üzere 2018 mayıs ayında Türkiye genelinde 4/a’lı olarak 10 milyon 550 bin erkek, 4 milyon 179 bin kadın olmak üzere 14 milyon 729 bin kişi sigortalı olarak çalışıyordu. Sigortalı çalışan sayısı 2019 yılı mayıs ayında 9 milyon 884 bini erkek, 4 milyon 440 bini kadın olmak üzere 14 milyon 324 bin oldu.

Bir yıllık dönemde, sigortalı çalışan erkek sayısı 666 bin kişi azalırken, kadın sayısı 261 bin kişi arttı. Böylece, toplam 4/a’lı çalışan sayısı 405 bin kişi azaldı.

SGK’nın verileri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı işgücü istatistikleri ile de örtüştü. TÜİK’e göre, tarım dışında istihdam edilen erkek sayısı son bir yılda 16 milyon 923 bin kişiden 16 milyon 317 bin kişiye gerilerken, kadın sayısı 6 milyon 735 binden 6 milyon 779 bin kişiye yükseldi. TÜİK’in verilerinde, sigortalı ve sigortasız çalışanlar topluca yer alıyor. İki kurumun verileri, sigortalı çalışırken işsiz kalanların bir kısmının sigortasız çalışmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor.

SİGORTALI ÇALIŞAN SAYISI 25 İLDE ARTTI

Sigortalı çalışan sayısında en büyük azalma, beklendiği gibi İstanbul’da yaşandı. İstanbul’da sigortalı çalışan erkek sayısı 175 bin azalırken, kadın sayısı 45 bin arttı. Mega kentte sigortalı çalışan sayısındaki toplam düşüş 129 bin oldu. Sigortalı işçi sayısındaki azalmada bu kenti 54 bin kişiyle İzmir, 48 bin kişiyle Ankara, 32 bin kişiyle Bursa izledi. Üç kentte de erkek sigortalı sayısı azalırken, kadın sigortalı sayısı artış kaydetti.

Toplam 56 ilde sigortalı çalışan sayısı geçen yıla göre azaldı. Buna karşılık 25 ilde sigortalı çalışan sayısı arttı. En çok artış 31 bin kişiyle Antalya’da yaşandı. Antalya’da sigortalı erkek 10.5 bin, sigortalı kadın sayısı da 20.4 bin arttı. Sigortalı çalışan sayısı Batman (9.126),Diyarbakır (6.328),Şanlıurfa (5.336),Yalova (5.020),Mardin (4.531),Muğla (4.365),Siirt (4.244),Kilis (4.108) gibi illerde artış gösterdi.

İL VE CİNSİYETE GÖRE 4/A'LI ÇALIŞAN SAYISINDAKİ BİR YILLIK DEĞİŞİM Erkek Kadın Toplam ADANA -19.540 6.324 -13.216 ADIYAMAN -1.988 3.583 1.595 AFYONKARAHİSAR -7.790 2.408 -5.382 AĞRI 658 2.705 3.363 AMASYA -3.067 1.215 -1.852 ANKARA -57.243 9.053 -48.190 ANTALYA 10.466 20.419 30.885 ARTVİN 1.064 774 1.838 AYDIN -13.044 2.709 -10.335 BALIKESİR -8.179 2.735 -5.444 BİLECİK -2.460 -363 -2.823 BİNGÖL -620 1.739 1.119 BİTLİS 176 2.012 2.188 BOLU -2.636 1.009 -1.627 BURDUR -3.270 451 -2.819 BURSA -34.043 1.914 -32.129 ÇANAKKALE -4.064 589 -3.475 ÇANKIRI -1.749 1.428 -321 ÇORUM -4.932 1.137 -3.795 DENİZLİ -13.410 1.144 -12.266 DİYARBAKIR -1.677 8.005 6.328 EDİRNE -1.798 1.701 -97 ELAZIĞ -5.052 3.585 -1.467 ERZİNCAN -2.501 1.682 -819 ERZURUM -8.934 2.798 -6.136 ESKİŞEHİR -8.067 1.316 -6.751 GAZİANTEP -10.574 7.470 -3.104 GİRESUN -3.151 1.352 -1.799 GÜMÜŞHANE -1.528 828 -700 HAKKARİ -1.050 2.923 1.873 HATAY -5.564 6.878 1.314 ISPARTA -3.087 1.595 -1.492 MERSİN -15.957 4.724 -11.233 İSTANBUL -174.593 45.364 -129.229 İZMİR -58.843 4.639 -54.204 KARS -2.271 1.331 -940 KASTAMONU -4.454 1.355 -3.099 KAYSERİ -10.009 2.995 -7.014 KIRKLARELİ -3.358 691 -2.667 KIRŞEHİR -2.104 551 -1.553 KOCAELİ -19.500 3.362 -16.138 KONYA -22.006 3.279 -18.727 KÜTAHYA -7.631 1.637 -5.994 MALATYA -6.240 2.485 -3.755 MANİSA -19.091 1.303 -17.788 K.MARAŞ -7.301 2.283 -5.018 MARDİN -442 4.973 4.531 MUĞLA -1.869 6.234 4.365 MUŞ 477 2.803 3.280 NEVŞEHİR -155 2.489 2.334 NİĞDE -2.191 1.599 -592 ORDU -6.329 3.122 -3.207 RİZE -1.049 1.824 775 SAKARYA -11.226 1.085 -10.141 SAMSUN -11.065 3.917 -7.148 SİİRT 1.910 2.334 4.244 SİNOP -1.482 1.064 -418 SİVAS -7.884 2.038 -5.846 TEKİRDAĞ -13.907 -373 -14.280 TOKAT -3.374 3.260 -114 TRABZON -5.434 2.252 -3.182 TUNCELİ -286 1.069 783 ŞANLIURFA -3.818 9.154 5.336 UŞAK -3.792 1.202 -2.590 VAN -2.310 5.013 2.703 YOZGAT -659 3.018 2.359 ZONGULDAK -3.319 2.130 -1.189 AKSARAY -1.809 1.570 -239 BAYBURT -144 237 93 KARAMAN -3.135 583 -2.552 KIRIKKALE -3.570 1.439 -2.131 BATMAN 4.483 4.643 9.126 ŞIRNAK -1.063 3.724 2.661 BARTIN -3.572 636 -2.936 ARDAHAN -3.599 937 -2.662 IĞDIR -399 537 138 YALOVA 3.806 1.214 5.020 KARABÜK -1.630 998 -632 KİLİS 1.177 2.931 4.108 OSMANİYE -2.649 1.709 -940 DÜZCE -3.761 765 -2.996 TOPLAM -666.081 261.247 -404.834

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SİGORTALI ÇALIŞANLAR 700 BİN KİŞİ AZALDI

Sektörler itibarıyla bakıldığında sigortalı çalışan sayısındaki en büyük kaybın inşaat sektöründe olduğu gözlendi. Sigortalı çalışan sayısı bina inşaatında 531 bin, bina dışı yapıların inşaatında 116 bin, özel inşaat faaliyetlerinde 50 bin olmak üzere yaklaşık 700 bin kişi azaldı.

Sigortalı çalışan sayısında en fazla artış ise şehir hastanelerinin de etkisiyle insan sağlığı hizmetleri sektöründe kaydedildi. Bu sektörde sigortalı çalışan sayısı 164 bin arttı, bunların 115 binini kadınlar oluşturdu. Konaklama sektöründe 48 bin, giyim eşyalarının imalatında ise 34 bin kişilik artış kaydedildi.