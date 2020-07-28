Sigortada Nükleer sürpriz

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Mart ayından itibaren pandemi nedeniyle hayat dururken sigorta da bundan olumsuz etkilendi. Özellikle otomobilleri garajda kalan vatandaşlar trafik ve kasko sigortası yaptırmak istemedi. Bu alanda mart ve nisan aylarında yüzde 20'yi aşkın düşüşler gerçekleşti. Ancak mayıs ayının sonundan başlayarak sigortacılık alanında işler düzelmeye, yavaş yavaş eskiye dönmeye başladı. Ekonominin diğer alanlarında olduğu gibi sigortacılıkta da her şey eskisi gibi olmadı ancak bir haraket olduğu da göze çarptı. Özellikle COVID nedeniyle vatandaşlar sağlıklarına daha fazla önem vermeye başlayınca sağlık sigortasına ilgi arttı bile. Bu alandaki büyüme yüzde 25'i buldu. Özellikle daha ucuz olan tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 52 ve acil sağlık sigortasında yüzde 90 tırmanışlar dikkat çekti. Bazı alanlarda elbette insanlar sigorta primi ödemeyi uygun bulmadı. Yolculuk azalınca ferdi kaza, yabancılar gelmeyince yabancılar için yapılan sigortalar ve yurtdışı seyahatler son bulunca da seyahat sağlık sigortaları oldukça azaldı.

REEL ARTIŞ YÜZDE 2'DE KALDI

Ancak sağlığın yanı sıra en fazla sigorta yaptırılan kasko ve trafik sigortasında hayata dönüşle birlikte düzelmeler meydana geldi. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) açıkladığı 2020 yılı 6 aylık sonuçlarına göre faizin düşmesi nedeniyle konut satışlarının artması yılın ilk 6 ayında önceki yılın aynı dönemine göre hayat sigortalarını yüzde 60 artırırken hayat dışı sigortacılık hizmetleri yüzde 15 büyüyebildi. 27.3 milyar liraya ulaşabildi. Enflasyonu çıkarsak reel artış yüzde 2'de kaldı. Pandemide araçların evde kalmış olmasına rağmen kaskoda yüzde 5 ve trafik sigortasında yüzde 8.2'lik artışlar oldu. Reel olarak bakarsak kasko sigortasında düşüş trafik sigortasında çok küçük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yılın ikinci yarısında yine faizin dibe inmesiyle araç satışlarındaki artış nedeniyle otomobil sigortalarında artış olabileceği açık.

NEDİR BU YÜZDE 524'LÜK ARTIŞ?

Ancak TSB'nin rakamlarında sürpriz bir kalem de göze çarpıyor. Sigortacıların inşaatlardaki iş durması, kazalar, makine, makine kırılmasını sigortaladığı inşaat sigortasının yüzde 524'lük zıplama yaptığı görülüyor. Hem büyüme hem diğer inşaat istatistiklerine göre küçülen inşaat sektörünün sigortası nasıl olur da 5 kat artar? Yılın ilk yarısında primi 152 milyondan 948 milyon liraya çıkarak 6 aylık sigorta istatistiklerinde ağırlık kazanan ve sıralamaları değiştiren rakam için ipucu tabii ki büyük inşaatlarda aranmalıydı. Edinilen bilgilere göre bu artışın nedeni tek kalemde 692 milyon liralık prim kesilen Akkuyu Nükleer Santralı inşaatı oldu. Bu büyük sigorta poliçesi bir yandan inşaatın geneldeki payını yüzde 0.5'ten yüzde 2.9'a çıkarmasının yanı sıra bu sigorta poliçesini kesen şirketin sigorta şirketleri sıralamasındaki yerini de yukarı taşıdı.

HAYAT DIŞI SİGORTA PRİMİ YÜZDE 15 ARTABİLDİ Sigorta dalı 2020/06 2019/06 Değişim Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza 12.412.023 13.235.131 -6,2% Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zor.Koltuk F.K. 33.903.519 39.673.915 -14,5% Uçak Yolcu Kaza 8.863.218 6.570.481 34,9% Ferdi Kaza 984.927.411 998.064.437 -1,3% Uzun Süreli Ferdi Kaza 50.878.921 38.426.066 32,4% KAZA TOPLAM 1.090.985.092 1.095.970.031 Hastalık 37.068.201 41.507.250 -10,7% Sağlık Toplam 5.298.470.936 4.256.710.007 24,5% Acil Sağlık 142.843.301 74.976.323 90,5% Yabancılar için Sağlık 65.912.500 107.040.796 -38,4% Tamamlayıcı Sağlık 739.047.556 484.199.475 52,6% Yatarak Tedavi 58.552.070 46.193.799 26,8% Yatarak ve Ayakta Tedavi 680.495.486 438.005.675 55,4% Sağlık 4.350.667.579 3.590.493.413 21,2% Yatarak Tedavi 844.135.191 672.564.122 25,5% Yatarak ve Ayakta Tedavi 3.506.532.388 2.917.929.291 20,2% Seyahat Sağlık 42.343.068 98.966.534 -57,2% HASTALIK-SAĞLIK TOPLAM 5.377.882.205 4.397.183.791 22,3% Motorlu Kara Taşıtları - Kasko 4.628.575.956 4.416.270.012 4,8% KARA ARAÇLARI TOPLAM 4.628.575.956 4.416.270.012 4,8% Raylı Araçlar 15.272 13.280 15,0% RAYLI ARAÇLAR TOPLAM 15.272 13.280 15,0% Uçak Tekne 74.827.929 83.774.742 -10,7% HAVA ARAÇLARI TOPLAM 74.827.929 83.774.742 Tekne 306.287.989 222.584.798 37,6% SU ARAÇLARI TOPLAM 306.287.989 222.584.798 37,6% Emtea 582.795.263 504.729.368 15,5% Kıymet 1.117.330 287.439 288,7% NAKLİYAT TOPLAM 583.912.593 505.016.807 15,6% Yangın 3.308.868.102 2.782.607.279 18,9% Sivil 594.017.632 505.162.592 17,6% Ticari 1.375.341.192 1.201.178.551 14,5% Sınai 1.339.509.278 1.076.266.136 24,5% Zorunlu Deprem 746.893.540 594.436.940 25,6% İhtiyari Deprem 777.267.907 605.756.297 28,3% Sel 48.236.930 47.382.154 1,8% Deprem ve Sel Dışındaki Doğal Afetler 21.974.614 21.719.187 1,2% Toprak Kayması 24.068.788 22.232.279 8,3% YANGIN VE DOĞAL AFETLER TOPLAM 4.927.309.882 4.074.134.136 20,9% Cam Kırılması 42.470.807 43.239.893 -1,8% Hırsızlık 167.453.828 178.720.784 -6,3% Makine Kırılması 587.013.369 528.978.296 11,0% Montaj 47.085.616 62.034.565 -24,1% İnşaat 948.941.389 152.024.942 524,2% Elektronik Cihaz 343.107.084 316.471.271 8,4% Devlet Destekli Arıcılık 6.689.132 5.711.382 17,1% Dolu Sera 51.328.132 44.229.126 16,1% Devlet Destekli Sera 55.962.963 44.451.839 25,9% Devlet Destekli Bitkisel Ürün 1.903.471.958 1.702.116.265 11,8% Devlet Destekli Su Ürünleri 6.004.411 3.385.586 77,4% Devlet Destekli Hayvan Hayat 438.385.241 406.078.623 8,0% Hayvan Hayat 1.228.989 1.666.762 -26,3% Kümes Hayvan Hayat 63.295 37.762 67,6% Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat 10.482.455 7.987.514 31,2% Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat 93.282.778 66.576.144 40,1% GENEL ZARARLAR TOPLAM 4.702.971.445 3.563.710.753 32,0% Zorunlu Trafik (Yeşil Kart Hariç) 8.926.544.636 8.251.633.974 8,2% Yeşil Kart 170.557.276 174.399.952 -2,2% Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk 369.048.895 313.927.401 17,6% KARA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM 9.466.150.808 8.739.961.327 8,3% Uçak Mali Mesuliyet 53.679.803 68.070.236 -21,1% HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM 53.679.803 68.070.236 Tekne Sorumluluk 34.347.501 27.798.179 23,6% SU ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM 34.347.501 27.798.179 23,6% İşveren Mali Sorumluluk 229.433.976 208.016.208 10,3% Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk 383.898.286 420.663.215 -8,7% Asansör Kaza Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk 279.208 281.981 -1,0% Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk 12.522 12.639 -0,9% Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk 3.971.314 3.587.548 10,7% Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk 41.334.412 38.555.777 7,2% Tıbbi Kötü Uygulamaya İlşkin ZMSS 30.576.966 28.135.818 8,7% Özel Güvenlik Mali Sorumluluk 2.810.837 2.948.800 -4,7% Mesleki Sorumluluk 245.423.645 174.350.947 40,8% Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk 5.731.092 4.774.952 20,0% Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk 106.119 115.196 -7,9% Ürün Sorumluluk 87.255.411 0 0,0% GENEL SORUMLULUK TOPLAM 1.030.833.788 881.443.081 16,9% Devlet Destekli Alacak Sigortaları 10.627.855 9.059.515 17,3% Kredi 168.795.311 144.300.152 17,0% İhracat Kredi 64.616.744 32.742.367 97,3% KREDİ TOPLAM 244.039.910 186.102.034 31,1% Dolaylı Kefalet 1.323.998 -131.946 -1103,4% Emniyeti Suistimal 24.557.107 25.922.807 -5,3% KEFALET TOPLAM 31.785.246 25.790.861 23,2% Kar Kaybı 171.751.819 182.201.374 -5,7% İstihdam 20.668.501 20.246.327 2,1% Gelir Yetersizliği 52.922 151.545 -65,1% Beklenmeyen Ticari Giderler 223.468 1.272.885 -82,4% Kira Ve Gelir Kaybı 26.231.713 36.487.706 -28,1% Diğer Finansal Kayıplar 13.893.993 13.582.012 2,3% FİNANSAL KAYIPLAR TOPLAM 232.822.417 253.941.849 Hukuksal Koruma 111.256.092 98.469.454 13,0% HUKUKSAL KORUMA TOPLAM 111.256.092 98.469.454 13,0% Destek Genel 1.928 418 361,3% DESTEK TOPLAM 1.928 418 361,3% İrat Ödemeleri 9.399.999 8.817.483 6,6% Diğerleri 7.311.357.564 4.586.125.462 59,4% Sermaye İtfa Sigortası 104.584 17.032 514,0% Sağlık Toplam 583.949 781.012 -25,2% HAYAT GRUBU TOPLAM 7.321.446.097 4.595.740.989 59,3% HAYATDIŞI TOPLAM 32.897.685.857 28.640.235.788 14,9% HAYAT TOPLAM 7.321.446.097 4.595.740.989 59,3% GENEL TOPLAM 40.219.131.954 33.235.976.777 21,0%