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Sigortada Nükleer sürpriz

Faizin düşmesi nedeniyle konut satışlarının artması yılın ilk 6 ayında önceki yılın aynı dönemine göre hayat sigortalarını yüzde 60 artırırken hayat dışı sigortacılık hizmetleri yüzde 15 yükselebildi. Enflasyonu çıkarsak reel artış yüzde 2'de kaldı. COVID nedeniyle sağlık sigortasına ilgi arttı. Bu alandaki büyüme yüzde 25'i buldu. Sürpriz ise inşaat sigortasının yüzde 524'lük artışıyla geldi. İnşaat sigortası primi 152 milyondan 848 milyon liraya çıktı. Edinilen bilgilere göre bu artışın nedeni tek kalemde 692 milyon liralık sigorta poliçesi kesilen Akkuyu Nükleer Santralı inşaatı oldu. Rahim Ak'ın haberi

28.07.2020 - 07:32 | Güncelleme: ABONE OL
Akkuyu Nükleer Santralı

Mart ayından itibaren pandemi nedeniyle hayat dururken sigorta da bundan olumsuz etkilendi. Özellikle otomobilleri garajda kalan vatandaşlar trafik ve kasko sigortası yaptırmak istemedi. Bu alanda mart ve nisan aylarında yüzde 20'yi aşkın düşüşler gerçekleşti. Ancak mayıs ayının sonundan başlayarak sigortacılık alanında işler düzelmeye, yavaş yavaş eskiye dönmeye başladı. Ekonominin diğer alanlarında olduğu gibi sigortacılıkta da her şey eskisi gibi olmadı ancak bir haraket olduğu da göze çarptı. Özellikle COVID nedeniyle vatandaşlar sağlıklarına daha fazla önem vermeye başlayınca sağlık sigortasına ilgi arttı bile. Bu alandaki büyüme yüzde 25'i buldu. Özellikle daha ucuz olan tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 52 ve acil sağlık sigortasında yüzde 90 tırmanışlar dikkat çekti. Bazı alanlarda elbette insanlar sigorta primi ödemeyi uygun bulmadı. Yolculuk azalınca ferdi kaza, yabancılar gelmeyince yabancılar için yapılan sigortalar ve yurtdışı seyahatler son bulunca da seyahat sağlık sigortaları oldukça azaldı.

REEL ARTIŞ YÜZDE 2'DE KALDI

Ancak sağlığın yanı sıra en fazla sigorta yaptırılan kasko ve trafik sigortasında hayata dönüşle birlikte düzelmeler meydana geldi. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) açıkladığı 2020 yılı 6 aylık sonuçlarına göre faizin düşmesi nedeniyle konut satışlarının artması yılın ilk 6 ayında önceki yılın aynı dönemine göre hayat sigortalarını yüzde 60 artırırken hayat dışı sigortacılık hizmetleri yüzde 15 büyüyebildi. 27.3 milyar liraya ulaşabildi. Enflasyonu çıkarsak reel artış yüzde 2'de kaldı. Pandemide araçların evde kalmış olmasına rağmen kaskoda yüzde 5 ve trafik sigortasında yüzde 8.2'lik artışlar oldu. Reel olarak bakarsak kasko sigortasında düşüş trafik sigortasında çok küçük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yılın ikinci yarısında yine faizin dibe inmesiyle araç satışlarındaki artış nedeniyle otomobil sigortalarında artış olabileceği açık.

NEDİR BU YÜZDE 524'LÜK ARTIŞ?

Ancak TSB'nin rakamlarında sürpriz bir kalem de göze çarpıyor. Sigortacıların inşaatlardaki iş durması, kazalar, makine, makine kırılmasını sigortaladığı inşaat sigortasının yüzde 524'lük zıplama yaptığı görülüyor. Hem büyüme hem diğer inşaat istatistiklerine göre küçülen inşaat sektörünün sigortası nasıl olur da 5 kat artar? Yılın ilk yarısında primi 152 milyondan 948 milyon liraya çıkarak 6 aylık sigorta istatistiklerinde ağırlık kazanan ve sıralamaları değiştiren rakam için ipucu tabii ki büyük inşaatlarda aranmalıydı. Edinilen bilgilere göre bu artışın nedeni tek kalemde 692 milyon liralık prim kesilen Akkuyu Nükleer Santralı inşaatı oldu. Bu büyük sigorta poliçesi bir yandan inşaatın geneldeki payını yüzde 0.5'ten yüzde 2.9'a çıkarmasının yanı sıra bu sigorta poliçesini kesen şirketin sigorta şirketleri sıralamasındaki yerini de yukarı taşıdı.

HAYAT DIŞI SİGORTA PRİMİ YÜZDE 15 ARTABİLDİ
Sigorta dalı2020/062019/06Değişim
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza12.412.02313.235.131-6,2%
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zor.Koltuk F.K.33.903.51939.673.915-14,5%
Uçak Yolcu Kaza8.863.2186.570.48134,9%
Ferdi Kaza984.927.411998.064.437-1,3%
Uzun Süreli Ferdi Kaza50.878.92138.426.06632,4%
KAZA TOPLAM1.090.985.0921.095.970.031
Hastalık37.068.20141.507.250-10,7%
Sağlık Toplam5.298.470.9364.256.710.00724,5%
Acil Sağlık142.843.30174.976.32390,5%
Yabancılar için Sağlık65.912.500107.040.796-38,4%
Tamamlayıcı Sağlık739.047.556484.199.47552,6%
Yatarak Tedavi58.552.07046.193.79926,8%
Yatarak ve Ayakta Tedavi680.495.486438.005.67555,4%
Sağlık4.350.667.5793.590.493.41321,2%
Yatarak Tedavi844.135.191672.564.12225,5%
Yatarak ve Ayakta Tedavi3.506.532.3882.917.929.29120,2%
Seyahat Sağlık42.343.06898.966.534-57,2%
HASTALIK-SAĞLIK TOPLAM5.377.882.2054.397.183.79122,3%
Motorlu Kara Taşıtları - Kasko4.628.575.9564.416.270.0124,8%
KARA ARAÇLARI TOPLAM4.628.575.9564.416.270.0124,8%
Raylı Araçlar15.27213.28015,0%
RAYLI ARAÇLAR TOPLAM15.27213.28015,0%
Uçak Tekne74.827.92983.774.742-10,7%
HAVA ARAÇLARI TOPLAM74.827.92983.774.742
Tekne306.287.989222.584.79837,6%
SU ARAÇLARI TOPLAM306.287.989222.584.79837,6%
Emtea582.795.263504.729.36815,5%
Kıymet1.117.330287.439288,7%
NAKLİYAT TOPLAM583.912.593505.016.80715,6%
Yangın3.308.868.1022.782.607.27918,9%
Sivil594.017.632505.162.59217,6%
Ticari1.375.341.1921.201.178.55114,5%
Sınai1.339.509.2781.076.266.13624,5%
Zorunlu Deprem746.893.540594.436.94025,6%
İhtiyari Deprem777.267.907605.756.29728,3%
Sel48.236.93047.382.1541,8%
Deprem ve Sel Dışındaki Doğal Afetler21.974.61421.719.1871,2%
Toprak Kayması24.068.78822.232.2798,3%
YANGIN VE DOĞAL AFETLER TOPLAM4.927.309.8824.074.134.13620,9%
Cam Kırılması42.470.80743.239.893-1,8%
Hırsızlık167.453.828178.720.784-6,3%
Makine Kırılması587.013.369528.978.29611,0%
Montaj47.085.61662.034.565-24,1%
İnşaat948.941.389152.024.942524,2%
Elektronik Cihaz343.107.084316.471.2718,4%
Devlet Destekli Arıcılık6.689.1325.711.38217,1%
Dolu Sera51.328.13244.229.12616,1%
Devlet Destekli Sera55.962.96344.451.83925,9%
Devlet Destekli Bitkisel Ürün1.903.471.9581.702.116.26511,8%
Devlet Destekli Su Ürünleri6.004.4113.385.58677,4%
Devlet Destekli Hayvan Hayat438.385.241406.078.6238,0%
Hayvan Hayat1.228.9891.666.762-26,3%
Kümes Hayvan Hayat63.29537.76267,6%
Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat10.482.4557.987.51431,2%
Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat93.282.77866.576.14440,1%
GENEL ZARARLAR TOPLAM4.702.971.4453.563.710.75332,0%
Zorunlu Trafik (Yeşil Kart Hariç)8.926.544.6368.251.633.9748,2%
Yeşil Kart170.557.276174.399.952-2,2%
Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk369.048.895313.927.40117,6%
KARA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM9.466.150.8088.739.961.3278,3%
Uçak Mali Mesuliyet53.679.80368.070.236-21,1%
HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM53.679.80368.070.236
Tekne Sorumluluk34.347.50127.798.17923,6%
SU ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM34.347.50127.798.17923,6%
İşveren Mali Sorumluluk229.433.976208.016.20810,3%
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk383.898.286420.663.215-8,7%
Asansör Kaza Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk279.208281.981-1,0%
Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk12.52212.639-0,9%
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk3.971.3143.587.54810,7%
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk41.334.41238.555.7777,2%
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlşkin ZMSS30.576.96628.135.8188,7%
Özel Güvenlik Mali Sorumluluk2.810.8372.948.800-4,7%
Mesleki Sorumluluk245.423.645174.350.94740,8%
Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk5.731.0924.774.95220,0%
Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk106.119115.196-7,9%
Ürün Sorumluluk87.255.41100,0%
GENEL SORUMLULUK TOPLAM1.030.833.788881.443.08116,9%
Devlet Destekli Alacak Sigortaları10.627.8559.059.51517,3%
Kredi168.795.311144.300.15217,0%
İhracat Kredi64.616.74432.742.36797,3%
KREDİ TOPLAM244.039.910186.102.03431,1%
Dolaylı Kefalet1.323.998-131.946-1103,4%
Emniyeti Suistimal24.557.10725.922.807-5,3%
KEFALET TOPLAM31.785.24625.790.86123,2%
Kar Kaybı171.751.819182.201.374-5,7%
İstihdam20.668.50120.246.3272,1%
Gelir Yetersizliği52.922151.545-65,1%
Beklenmeyen Ticari Giderler223.4681.272.885-82,4%
Kira Ve Gelir Kaybı26.231.71336.487.706-28,1%
Diğer Finansal Kayıplar13.893.99313.582.0122,3%
FİNANSAL KAYIPLAR TOPLAM232.822.417253.941.849
Hukuksal Koruma111.256.09298.469.45413,0%
HUKUKSAL KORUMA TOPLAM111.256.09298.469.45413,0%
Destek Genel1.928418361,3%
DESTEK TOPLAM1.928418361,3%
İrat Ödemeleri9.399.9998.817.4836,6%
Diğerleri7.311.357.5644.586.125.46259,4%
Sermaye İtfa Sigortası104.58417.032514,0%
Sağlık Toplam583.949781.012-25,2%
HAYAT GRUBU TOPLAM7.321.446.0974.595.740.98959,3%
HAYATDIŞI TOPLAM32.897.685.85728.640.235.78814,9%
HAYAT TOPLAM7.321.446.0974.595.740.98959,3%
GENEL TOPLAM40.219.131.95433.235.976.77721,0%
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