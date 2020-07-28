Sigortada Nükleer sürpriz

Mart ayından itibaren pandemi nedeniyle hayat dururken sigorta da bundan olumsuz etkilendi. Özellikle otomobilleri garajda kalan vatandaşlar trafik ve kasko sigortası yaptırmak istemedi. Bu alanda mart ve nisan aylarında yüzde 20'yi aşkın düşüşler gerçekleşti. Ancak mayıs ayının sonundan başlayarak sigortacılık alanında işler düzelmeye, yavaş yavaş eskiye dönmeye başladı. Ekonominin diğer alanlarında olduğu gibi sigortacılıkta da her şey eskisi gibi olmadı ancak bir haraket olduğu da göze çarptı. Özellikle COVID nedeniyle vatandaşlar sağlıklarına daha fazla önem vermeye başlayınca sağlık sigortasına ilgi arttı bile. Bu alandaki büyüme yüzde 25'i buldu. Özellikle daha ucuz olan tamamlayıcı sağlık sigortasında yüzde 52 ve acil sağlık sigortasında yüzde 90 tırmanışlar dikkat çekti. Bazı alanlarda elbette insanlar sigorta primi ödemeyi uygun bulmadı. Yolculuk azalınca ferdi kaza, yabancılar gelmeyince yabancılar için yapılan sigortalar ve yurtdışı seyahatler son bulunca da seyahat sağlık sigortaları oldukça azaldı.
REEL ARTIŞ YÜZDE 2'DE KALDI
Ancak sağlığın yanı sıra en fazla sigorta yaptırılan kasko ve trafik sigortasında hayata dönüşle birlikte düzelmeler meydana geldi. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) açıkladığı 2020 yılı 6 aylık sonuçlarına göre faizin düşmesi nedeniyle konut satışlarının artması yılın ilk 6 ayında önceki yılın aynı dönemine göre hayat sigortalarını yüzde 60 artırırken hayat dışı sigortacılık hizmetleri yüzde 15 büyüyebildi. 27.3 milyar liraya ulaşabildi. Enflasyonu çıkarsak reel artış yüzde 2'de kaldı. Pandemide araçların evde kalmış olmasına rağmen kaskoda yüzde 5 ve trafik sigortasında yüzde 8.2'lik artışlar oldu. Reel olarak bakarsak kasko sigortasında düşüş trafik sigortasında çok küçük bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yılın ikinci yarısında yine faizin dibe inmesiyle araç satışlarındaki artış nedeniyle otomobil sigortalarında artış olabileceği açık.
NEDİR BU YÜZDE 524'LÜK ARTIŞ?
Ancak TSB'nin rakamlarında sürpriz bir kalem de göze çarpıyor. Sigortacıların inşaatlardaki iş durması, kazalar, makine, makine kırılmasını sigortaladığı inşaat sigortasının yüzde 524'lük zıplama yaptığı görülüyor. Hem büyüme hem diğer inşaat istatistiklerine göre küçülen inşaat sektörünün sigortası nasıl olur da 5 kat artar? Yılın ilk yarısında primi 152 milyondan 948 milyon liraya çıkarak 6 aylık sigorta istatistiklerinde ağırlık kazanan ve sıralamaları değiştiren rakam için ipucu tabii ki büyük inşaatlarda aranmalıydı. Edinilen bilgilere göre bu artışın nedeni tek kalemde 692 milyon liralık prim kesilen Akkuyu Nükleer Santralı inşaatı oldu. Bu büyük sigorta poliçesi bir yandan inşaatın geneldeki payını yüzde 0.5'ten yüzde 2.9'a çıkarmasının yanı sıra bu sigorta poliçesini kesen şirketin sigorta şirketleri sıralamasındaki yerini de yukarı taşıdı.
|HAYAT DIŞI SİGORTA PRİMİ YÜZDE 15 ARTABİLDİ
|Sigorta dalı
|2020/06
|2019/06
|Değişim
|Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza
|12.412.023
|13.235.131
|-6,2%
|Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zor.Koltuk F.K.
|33.903.519
|39.673.915
|-14,5%
|Uçak Yolcu Kaza
|8.863.218
|6.570.481
|34,9%
|Ferdi Kaza
|984.927.411
|998.064.437
|-1,3%
|Uzun Süreli Ferdi Kaza
|50.878.921
|38.426.066
|32,4%
|KAZA TOPLAM
|1.090.985.092
|1.095.970.031
|Hastalık
|37.068.201
|41.507.250
|-10,7%
|Sağlık Toplam
|5.298.470.936
|4.256.710.007
|24,5%
|Acil Sağlık
|142.843.301
|74.976.323
|90,5%
|Yabancılar için Sağlık
|65.912.500
|107.040.796
|-38,4%
|Tamamlayıcı Sağlık
|739.047.556
|484.199.475
|52,6%
|Yatarak Tedavi
|58.552.070
|46.193.799
|26,8%
|Yatarak ve Ayakta Tedavi
|680.495.486
|438.005.675
|55,4%
|Sağlık
|4.350.667.579
|3.590.493.413
|21,2%
|Yatarak Tedavi
|844.135.191
|672.564.122
|25,5%
|Yatarak ve Ayakta Tedavi
|3.506.532.388
|2.917.929.291
|20,2%
|Seyahat Sağlık
|42.343.068
|98.966.534
|-57,2%
|HASTALIK-SAĞLIK TOPLAM
|5.377.882.205
|4.397.183.791
|22,3%
|Motorlu Kara Taşıtları - Kasko
|4.628.575.956
|4.416.270.012
|4,8%
|KARA ARAÇLARI TOPLAM
|4.628.575.956
|4.416.270.012
|4,8%
|Raylı Araçlar
|15.272
|13.280
|15,0%
|RAYLI ARAÇLAR TOPLAM
|15.272
|13.280
|15,0%
|Uçak Tekne
|74.827.929
|83.774.742
|-10,7%
|HAVA ARAÇLARI TOPLAM
|74.827.929
|83.774.742
|Tekne
|306.287.989
|222.584.798
|37,6%
|SU ARAÇLARI TOPLAM
|306.287.989
|222.584.798
|37,6%
|Emtea
|582.795.263
|504.729.368
|15,5%
|Kıymet
|1.117.330
|287.439
|288,7%
|NAKLİYAT TOPLAM
|583.912.593
|505.016.807
|15,6%
|Yangın
|3.308.868.102
|2.782.607.279
|18,9%
|Sivil
|594.017.632
|505.162.592
|17,6%
|Ticari
|1.375.341.192
|1.201.178.551
|14,5%
|Sınai
|1.339.509.278
|1.076.266.136
|24,5%
|Zorunlu Deprem
|746.893.540
|594.436.940
|25,6%
|İhtiyari Deprem
|777.267.907
|605.756.297
|28,3%
|Sel
|48.236.930
|47.382.154
|1,8%
|Deprem ve Sel Dışındaki Doğal Afetler
|21.974.614
|21.719.187
|1,2%
|Toprak Kayması
|24.068.788
|22.232.279
|8,3%
|YANGIN VE DOĞAL AFETLER TOPLAM
|4.927.309.882
|4.074.134.136
|20,9%
|Cam Kırılması
|42.470.807
|43.239.893
|-1,8%
|Hırsızlık
|167.453.828
|178.720.784
|-6,3%
|Makine Kırılması
|587.013.369
|528.978.296
|11,0%
|Montaj
|47.085.616
|62.034.565
|-24,1%
|İnşaat
|948.941.389
|152.024.942
|524,2%
|Elektronik Cihaz
|343.107.084
|316.471.271
|8,4%
|Devlet Destekli Arıcılık
|6.689.132
|5.711.382
|17,1%
|Dolu Sera
|51.328.132
|44.229.126
|16,1%
|Devlet Destekli Sera
|55.962.963
|44.451.839
|25,9%
|Devlet Destekli Bitkisel Ürün
|1.903.471.958
|1.702.116.265
|11,8%
|Devlet Destekli Su Ürünleri
|6.004.411
|3.385.586
|77,4%
|Devlet Destekli Hayvan Hayat
|438.385.241
|406.078.623
|8,0%
|Hayvan Hayat
|1.228.989
|1.666.762
|-26,3%
|Kümes Hayvan Hayat
|63.295
|37.762
|67,6%
|Devlet Destekli Kümes Hayvan Hayat
|10.482.455
|7.987.514
|31,2%
|Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat
|93.282.778
|66.576.144
|40,1%
|GENEL ZARARLAR TOPLAM
|4.702.971.445
|3.563.710.753
|32,0%
|Zorunlu Trafik (Yeşil Kart Hariç)
|8.926.544.636
|8.251.633.974
|8,2%
|Yeşil Kart
|170.557.276
|174.399.952
|-2,2%
|Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk
|369.048.895
|313.927.401
|17,6%
|KARA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM
|9.466.150.808
|8.739.961.327
|8,3%
|Uçak Mali Mesuliyet
|53.679.803
|68.070.236
|-21,1%
|HAVA ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM
|53.679.803
|68.070.236
|Tekne Sorumluluk
|34.347.501
|27.798.179
|23,6%
|SU ARAÇLARI SORUMLULUK TOPLAM
|34.347.501
|27.798.179
|23,6%
|İşveren Mali Sorumluluk
|229.433.976
|208.016.208
|10,3%
|Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
|383.898.286
|420.663.215
|-8,7%
|Asansör Kaza Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
|279.208
|281.981
|-1,0%
|Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk
|12.522
|12.639
|-0,9%
|Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk
|3.971.314
|3.587.548
|10,7%
|Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk
|41.334.412
|38.555.777
|7,2%
|Tıbbi Kötü Uygulamaya İlşkin ZMSS
|30.576.966
|28.135.818
|8,7%
|Özel Güvenlik Mali Sorumluluk
|2.810.837
|2.948.800
|-4,7%
|Mesleki Sorumluluk
|245.423.645
|174.350.947
|40,8%
|Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk
|5.731.092
|4.774.952
|20,0%
|Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk
|106.119
|115.196
|-7,9%
|Ürün Sorumluluk
|87.255.411
|0
|0,0%
|GENEL SORUMLULUK TOPLAM
|1.030.833.788
|881.443.081
|16,9%
|Devlet Destekli Alacak Sigortaları
|10.627.855
|9.059.515
|17,3%
|Kredi
|168.795.311
|144.300.152
|17,0%
|İhracat Kredi
|64.616.744
|32.742.367
|97,3%
|KREDİ TOPLAM
|244.039.910
|186.102.034
|31,1%
|Dolaylı Kefalet
|1.323.998
|-131.946
|-1103,4%
|Emniyeti Suistimal
|24.557.107
|25.922.807
|-5,3%
|KEFALET TOPLAM
|31.785.246
|25.790.861
|23,2%
|Kar Kaybı
|171.751.819
|182.201.374
|-5,7%
|İstihdam
|20.668.501
|20.246.327
|2,1%
|Gelir Yetersizliği
|52.922
|151.545
|-65,1%
|Beklenmeyen Ticari Giderler
|223.468
|1.272.885
|-82,4%
|Kira Ve Gelir Kaybı
|26.231.713
|36.487.706
|-28,1%
|Diğer Finansal Kayıplar
|13.893.993
|13.582.012
|2,3%
|FİNANSAL KAYIPLAR TOPLAM
|232.822.417
|253.941.849
|Hukuksal Koruma
|111.256.092
|98.469.454
|13,0%
|HUKUKSAL KORUMA TOPLAM
|111.256.092
|98.469.454
|13,0%
|Destek Genel
|1.928
|418
|361,3%
|DESTEK TOPLAM
|1.928
|418
|361,3%
|İrat Ödemeleri
|9.399.999
|8.817.483
|6,6%
|Diğerleri
|7.311.357.564
|4.586.125.462
|59,4%
|Sermaye İtfa Sigortası
|104.584
|17.032
|514,0%
|Sağlık Toplam
|583.949
|781.012
|-25,2%
|HAYAT GRUBU TOPLAM
|7.321.446.097
|4.595.740.989
|59,3%
|HAYATDIŞI TOPLAM
|32.897.685.857
|28.640.235.788
|14,9%
|HAYAT TOPLAM
|7.321.446.097
|4.595.740.989
|59,3%
|GENEL TOPLAM
|40.219.131.954
|33.235.976.777
|21,0%
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