Asgari ücretin yüzde 26 artması bazı sektörleri olumlu etkiledi. Ancak bazılarına ise çalışanların maaş artışları dışında da olumsuz sürprizler yaptı. Sigorta sektörü trafik kazalarında sakat kalanlara sürekli ücret veya vefat edenlere vefat tazminatı öderken yüzde 70 oranında asgari ücreti baz alıyor. Diğer tutarlar asgari ücretin üstünde oluyor. İşte asgari ücret arttığında sigortacıların ödedikleri tazminatlar yani maliyetleri de o kadar artıyor. Bu yıl enflasyona bakıldığında asgari ücretin yüzde 20 civarında artması bekleniyordu. Ancak yüzde 26 artan asgari ücret sigortacının maliyetini 6 puan daha fazla artırdı.

6 PUANI SÜRPRİZ OLDU

Türkiye Sigorta Birliği rakamlarına göre Türkiye'de sigortacılara bildirilmiş kazalar sonucu oluşmuş ve henüz ödenmemiş ve adına 'muallak tazminat' denilen toplam 6.9 milyar liralık yükü bulunuyor. Bunun 4 milyar 330 milyonu sürekli sakatlık geri kalan 2 milyar 595 milyon lirası ise vefat için ayrılan muallak tazminat tutarı. İşte bu tutarın yüzde 70'i asgari ücret üzerinden hesaplanıp ödeniyor. Asgari ücretin yüzde 26 artması sonucu sigortacıların tazminat yükü de böylece 1 milyar 260 milyon lira artmış olacak. Unico Sigorta CEO'su Cenk Tabakoğlu, asgari ücretteki yüzde 20'lik artışın zaten beklendiğini ancak fazladan gelen 6 puanın kendilerine ek yük olacağını ifade etti. Tabakoğlu'nun hesabına göre 1 milyar 250 milyon liranın 1 milyar lirası zaten beklenen artıştı. Geri kalan 260 milyon lira ise sigortacının ek maliyeti olarak sürpriz oldu.

KUR DÜŞTÜ YEDEK PARÇA DÜŞMEDİ

Tabakoğlu'nun dikkat çektiği bir başka nokta ağustos ayında dolar kurunu 7.20 liraya yükselmesi ile yedek parçacıların kur artışına sebep göstererek yaptığı yüzde 40'lık zammın kurdaki geri çekilmeye rağmen hala yerinde duruyor olması. Tabakoğlu, "Yedek parça maliyeti büyük bölümü ithal olduğu için kur artışı gerekçe gösterilerek yüzde 40-45 arttı. Biz bunu primlere yansıtamadık. Maliyetlerimiz yüzde 45 arttı. Öyle ki sigortacılar aldıkları her 100 liralık primin 90 lirasını hasar olarak ödemeye başladı. Ancak şimdi. dolar kuru 7.20'den 5.30'a geldi. Yedek parça fiyatları ise çıktıkları yerde duruyor. Bizim maliyetlerimizi artırıyor. Tabii ki önümüzdeki günlerde de bu doğal olarak sigorta müşterilerine yansıtılmak zorunda kalacak" dedi. Tabakoğlu, sigorta sektörünün bu nedenle faaliyetlerinden dolayı zararda olduğunu ancak primlerin önceden toplanmış olması nedeniyle ellerinde bulundurdukları portföy nedeniyle mali kar elde ederek ayakta kaldıklarını dile getirdi.