Sigarayı bırakan 55 yıllık tiryaki: Şimdi kokusu bile rahatsız ediyor

İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın Sigara Bırakma Tedavisi Polikliniği'nden destek alıp bağımlılıktan kurtulanları, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' nedeniyle bir araya getirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve ücretsiz karşılanan ilaçlar sayesinde tütün kullanımını bırakanlar, kendilerine destek olan hekimlere teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sıhhi Tıbbı Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türkan Günay, hem sigara kullanımında hem de sigaraya bağlı ölümlerde artış olduğunu söyledi. Her 5 dakikada 1 kişinin sigara ve sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Prof. Dr. Günay, dikkat çekici olması açısından tütün kaynaklı ölümleri gösteren sayaç hazırladıklarını belirterek, "Sigaranın dışında nargile, elektronik sigara ve tüm tütün ürünleri hastalıklara yol açan çok önemli etmenler arasında yer alıyor. 2008 yılındaki yasadan sonra çok güzel bir düşüş yaşamıştık. Toplum tütün ürünlerinin zararlarına yönelik çok güzel bir duruş sergilemişti. O duruşu kaybetmiş durumdayız. Kapalı ortamlarda sigara içimi devam ediyor. Denetimlerde bunları çok sık görüyoruz" dedi.

REKLAM advertisement1

REKLAM 'YANINIZDA 4 KİŞİ SİGARA İÇİYORSA SİZ DE 1 TANE İÇMİŞ SAYILIRSINIZ" Tütün ürünlerin içinde nikotin ve 7 binden fazla zehirli kimyasal madde bulunduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Günay, nikotinin KOAH ile birlikte kalp damar hastalıkları, felç, şeker hastalığı ve solunum sistemi hastalıklarını arttırdığını ifade ederek, "Sigara içilen bir ortamda 4 saat süresince, zararlı kimyasallar havada asılı olarak kalıyor. 4 saat sonrası da aynı zararlılar oradaki mobilyalar ve koltuklara yapışıyor. O kimyasallar günlerce tekrar o havaya karışıyor. Çocuğumuzla beraber kafeteryada bir şeyler yiyoruz, arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz. Halbuki o sırada büyüme çağında olan çocuğumuz da aynı şekilde o havayı soluyor. Açık havada ise önünüzde birisi sigara içerek gidiyorsa onun dumanını soluduğunuz zaman kapalı ortamda sigara içmiş gibi siz de aynı şekilde pasif içici oluyorsunuz. Pasif içicinin yaşadığı sağlık sorunlarıyla aktif içicinin yaşadığı sağlık sorunları aynı. 4 kişi yanınızda sigara içiyorsa siz de 1 tane sigara içmiş sayılırsınız" diye konuştu. "EN ZOR BIRAKILAN BAĞIMLILIK" Tütün bağımlılığının tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Günay, Sağlık Bakanlığı'nın hem kullanmayı engellemeye hem de kurtulmaya yönelik programları bulunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Günay, şu bilgileri verdi: "1 yıl süreyle sigarayı bıraktıysa artık sigaraya dönüş çok zor. Ama ilk 6 ay biraz daha sorunlu. Bu dönemde, kişi nikotin azaldığı için vücutta bazı yoksunluk belirtileri hissedecek. Sinirlilik, terleme, dikkat eksikliği olacak. Zorlandığı zaman neler yapacağı ile ilgili sağlık çalışanı arkadaşlarımız yönlendiriyor. Nikotin bağımlılığı esrardan, eroinden, kokainden daha fazla bağımlılık yapan ve daha zor bırakılan bir bağımlılık. Ama nikotin bağımlılığı konusunda bu kadar destek varken hala bu zehirle beraber yaşamaya devam etmemek gerekiyor."

"BIRAKMALARI BİZİ DE MOTİVE EDİYOR" Bornova Sigara Bırakma Polikliniği'nden Dr. Lütfiye Şahin de hastaların 171'i arayarak telefonla randevu alabileceğini belirterek, "Onlara ilaç tedavisi öneriyoruz. Çünkü ilaç kullanımı tedavide başarıyı ve bırakmışlık oranlarını arttırdığı gibi geri dönüşleri de azaltıyor. Hasta başvurusunda yoğunluk var. İlaca başladıktan sonra beşinci gün sigara bırakma günü yapmak gerekiyor. Hastaya nasıl kullanacağına yönelik açıklayıcı bilgiler veriyoruz. Bırakmaları bizi de motive ediyor" dedi. REKLAM "HÜCRE YAŞINI ERKEKLERDE 28, KADINLARDA 23 YIL ARTTIRIYOR" Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Kılınç ise şu bilgileri verdi: "Sigaranın saç telinden ayak tırnağına kadar zarar vermediği hiçbir hücre yok. Erkeklerde sigara içen bir kişinin hücre yaşını 28 yıl, kadın cinsiyette de 23 yıl arttırıyor. Yani 30 yaşındaki biri günde bir tane sigara içiyorsa erkekse aslında 58 yaşında, kadınsa 53 yaşında kabul etmeli kendisini. Ama kurtulduktan 20 dakika sonra bu kaybettiği yılları dakika dakika kazanmaya başlıyor. Bir daha hiç içmezse tümünü kazanma şansı var."

"DOKTORUMUN BANA GÜVENMESİ BENİ DAHA ÇOK TETİKLEDİ" Bornova Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Yonca Yıldız (43) da 28 yıl sigara tükettiğini ve yaklaşık 2 ay önce bu bağımlılıktan kurtulduğunu vurgulayarak, "Sigaraya yaklaşık 13-14 yaşında başladım. 28 yıl hep içiciydim. İki kızım var hamilelik ve emzirme dönemlerinde birer yıl bırakmıştım. Sonrasında hep içtim. Daha önce bant kullanarak bırakmayı denedim. 10 gün içmedim. Sonra basit bir stres anında yeniden başladım. Bu yaşa kadar hep içtim. Tansiyon sorunu yaşadım. Sigara içmediğimde 13 olan tansiyonum, sigara içer içmez 14'e çıktı. Tetiklediğini fark ettim. Doktorum başarabileceğimi ve benim güçlü bir kadın olduğumu söyledi. Bu beni daha çok tetikledi. İlaca başladım ama kafamda da bitirdim. Eşimle aynı gün ikimiz de bıraktık. Yaklaşık 2 ay oldu. Stresim yok. Aksine çok enerjiğim ve mutluyum" diye konuştu. Akile Kabacı (58) ise "25 yıldır sigara kullanıyordum. 1,5 ay önce bıraktım. Mutluyum. Rahat bıraktım. Daha önce de denemiş ama tekrar başlamıştım. Ama bu defa kesin kararlıyım. Grip oldum. Çok uzun sürdü iyileşmem. Öksürük çok rahatsız etti ve sigaradan nefret ettim. Herkes 1 hafta 10 günde iyileşirken benim 2 ayı geçmişti" dedi.

Mehmet Emin Polat (65) da 55 sene sigara içtiğini belirterek, şunları söyledi: "50 yaşına kadar severek içtim. 50 yaşından sonra sigara beni içmeye başladı. Bırakmak istedikçe arttı. En son günde 4 paket sigara içiyordum. Azaltayım derken çoğaldı. Ama doktorum sayesinde 10 aydır sigara kullanmıyorum. Şimdi kokusu bile rahatsız ediyor. Saati saatine ilaç kullandım. 20 gün ilaç kullandım. İradeli olmak lazım." Sigaraya 16 yaşında başladığını anlatan Solmaz Özlem Köse (48) ise "32 sene kullandım. Daha önce bırakmayı denedim ama başaramadım. 1,5 aydır kullanmıyorum. Eskiden 3 pakete yakın kullanıyordum. Herkese tavsiye ederim. Bağımlılık çok kötü. Zamanımızı bile alıyor. İşimize ara veriyoruz. O ara yarım saat 1 saate çıkıyor" dedi.