EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Yeni zamlı fiyat listesine göre JTİ grubun en pahalı sigarası 96 TL; en ucuzu ise 80 lira oldu.

Zamlı fiyatlar 4 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.