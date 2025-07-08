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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Pos cihazları ve yabancı kredi kartlarıyla 47,5 milyar liralık vurgun! 85 gözaltı

        Pos cihazları ve yabancı kredi kartlarıyla 47,5 milyar liralık vurgun! 85 gözaltı

        Aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu 85 şüpheliye yönelik operasyon düzenlerdi. Çetenin pos cihazları ve yabancı kredi kartları üzerinden 47,5 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi.

        Giriş: 08.07.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.07.2025 - 11:04
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        Pos vurgunu! Tam 47,5 milyar lira
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma 2022 yılında gelen bir e-posta ihbarı ile başladı. Şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi.

        2022 yılı sonrasında iki yıllık bir zamanı kapsayan sürede 21 firmaya ait 312 pos cihazı üzerinden toplamda 47,5 milyar TL'yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Bu işlemlerle çetenin büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği belirlendi. Gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.

        85 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tefecilik”, “Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na muhalefet”, “Mal varlığı Değerlerini Aklama” ve “Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu'na muhalefet” suçlarından aralarında bankacıların da olduğu 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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        Gözaltı kararı doğrultusunda dün sabah saatlerinde 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüphelilere ait dijital materyallere, çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlığına el konuldu. Ayrıca, suçtan kaynaklandığı değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payına, toplam 47 araca, 84 adet taşınmaza el konuldu.

        İKİ YILDA 47,5 MİLYAR TL'LİK İŞLEM

        Yapılan araştırmalar sonucunda, şüpheli işlemlerle ilişkilendirilen şahıs ve şirketlerin, mali ve bankacılık profilleriyle örtüşmeyen yüksek hacimli finansal hareketlerde bulunduğu belirlendi. MASAK ve BDDK’dan alınan raporlar doğrultusunda şüpheli işlem örüntüleri tespit edildi.

        Şüphelilerin bankacılık işlemlerinin mesleki ve mali profilleriyle uyumsuz olduğu, 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden toplamda 47,5 Milyar TL’yi aşan işlem hacmine ulaşıldığı, Bu işlemlerin %99,99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği belirlendi.

        FARKLI KARTLARLA AYNI GÜN İŞLEM

        İşlem hacminin büyük kısmının aynı gün içinde farklı kartlarla aynı tutarlarda yapılan işlemlerden oluştuğu ve bu işlemlerin yüzde 93,11’lik bölümünü teşkil ettiği, yine bu işlemlerin önemli bir bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem zamanları arasında belirgin bir uyumsuzluk bulunduğu tespit edildi.

        GELİRLER AKLANDI

        Aynı zamanda, gerçek ticari faaliyet izlenimi vermeyen, organize şekilde kurgulanmış POS kullanımı ve finansal işlem örüntülerine rastlandığı, bu işlemlerle büyük miktarda komisyon geliri elde edildiği ve söz konusu gelirlerin soruşturmada adı geçen şüpheliler ve şirketler tarafından çeşitli yöntemlerle aklandığı belirlendi.

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