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Sigaraya zam geldi mi? ÖTV oranı arttı! 3 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları ile yeni yılda en düşük sigara fiyatı ne kadar olacak?

ÖTV oranı değişti: Sigaraya zam geldi mi? 3 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları listesi

Yeni yılda sigaraya zam beklentisi gündemdeki yerini aldı. 3 Ocak Salı günü TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkol ve sigara ÖTV artışı belli oldu. Yılbaşının gelmesiyle ve ÖTV artışının duyurulmasıyla sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği sorgulanıyor. İşte 3 Ocak 2023 güncel sigara fiyatları listesi...

Giriş: 03.01.2023 - 12:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Alkol ve sigara fiyatları 6 ayda bir artan Yİ-ÜFE kadar artırılıyor. Yeni yıla girilmesiyle sigaraya yapılacak zam da gündeme geldi. Geçtiğimiz 2022 yılı içerisinde yapılan tüm zamların ardından sene başına göre sigarada yüzde 70’e yakın zam gerçekleşti. ÖTV artışının açıklanmasıyla da sigaraya zam gelecek mi sorusu sorgusu sıklaştı. Peki, yeni yılda sigaraya zam gelecek mi? İşte detaylar...

  • SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Bilindiği üzere; yasa gereği sigara üzerindeki maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarına her 6 ayda bir yurt içi üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) oranında zam geliyor. TÜİK’in 3 Ocak 2023 Salı günü açıkladığı enflasyon verilerine göre, Yİ-ÜFE’deki altı aylık artış artış yüzde 22,29 olurken bu artışın içki ve sigara fiyatlarını etkilemesi öngörülüyor.

  • CUMHURBAŞKANI YETKİSİNİ KULLANMADI

    Yasaya göre sigara ve alkollü içkilerden alınan ÖTV asgari maktu tutarlarında Cumhurbaşkanı kararıyla değişikliğe gidilebiliyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ana kadar bu yetkisini kullanmadı.

    Güncel yeni ÖTV listesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.

  • ARTIŞ NASIL OLACAK?

    Enflasyon açıklamaları öncesi Habertürk'ten Rahim Ak'ın yazısına göre; 6 aylık ÜFE kadar artırılacak olan sigarada paket başına asgari maktu vergi 15.83 liradan 19,79 liraya yükselecek. Ancak sigaranın vergisinde bir şart daha var bu rakamın yani asgari vergi tutarının, perakende satış fiyatının yüzde 63'ünden daha az olmaması gerekiyor. Sigarının perakende satış fiyatı ile vergi oranı çarpılır, bulunan rakam asgari maktu vergi tutarından büyükse çarpım sonucu bulunan nispi vergi; düşük ise asgari maktu vergi tutarı esas alınır.

  • Bu rakamların başa baş noktasını hesapladığımızda ise en düşük sigara fiyatı 31,41 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bir de paket başına 0,7865 liralık maktu vergi var. Bu rakamı da yüzde 25 artırdığımızda karşımıza çıkan 0,9831'i eklediğimizde fiyat 31,41 liraya ulaşıyor. 

    Yani eğer beklenen artış olursa hiç bir sigara 31,41 liranın altında satılamayacak. Bir de yüzde 18'lik KDV'nin artan tutar nedeniyle farkını dikkate almakta fayda var. Bu da 70 kuruş yapıyor. Toplarsak en az 33 liralık sigara fiyatına ulaşıyoruz.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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