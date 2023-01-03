Bu rakamların başa baş noktasını hesapladığımızda ise en düşük sigara fiyatı 31,41 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bir de paket başına 0,7865 liralık maktu vergi var. Bu rakamı da yüzde 25 artırdığımızda karşımıza çıkan 0,9831'i eklediğimizde fiyat 31,41 liraya ulaşıyor.

Yani eğer beklenen artış olursa hiç bir sigara 31,41 liranın altında satılamayacak. Bir de yüzde 18'lik KDV'nin artan tutar nedeniyle farkını dikkate almakta fayda var. Bu da 70 kuruş yapıyor. Toplarsak en az 33 liralık sigara fiyatına ulaşıyoruz.