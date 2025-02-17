Sigaraya başlama yaşı 10'a düştü

Sigarayı bırakmanın yaşam tarzı değişikliği olduğuna dikkat çeken Selçuklu 3 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğinde görevli Uzm. Dr. Havva Ulu, sigarayı bırakmak isteyen kişiye uygulanan aşamaları sıraladı.

Uzm. Dr. Ulu, sigara bırakmak isteyen kişilere Sağlık Bakanlığı'nın ücretsiz ilaç verdiğini kaydederek, "Kişi öncelikle kafasına koyması gerekiyor ki, belki birkaç ay sonra yavaş yavaş beyinde de şekillendikten sonra irade de tabii devreye giriyor. Biz gelen hastalarımızda, sigaranın bağımlılık derecesini ölçtüğümüz bir ölçeğimiz var, buna göre hastaların bağımlılığına bakıyoruz. Ona göre tedavi yöntemleri belirliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın karşıladığı ilaçları ücretsiz verebiliyoruz ya da belki kişinin ilaç kullanması uygun olmuyor, başka hastalıkları olabiliyor, ona göre nikotin replasman tedavisi yapabiliyoruz. Motivasyonel görüşme çok önemli, hastanın isteği önemli. Yaşam tarzı değişikliğidir sigara bırakmak aslında. Öncelikle bu yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor her şeyde olduğu gibi" dedi.

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"ÖLDÜRMÜYOR AMA SÜRÜNDÜRÜYOR"

Sigara bırakmamak için farklı bahanelere yönelen kişilerin ilerleyen dönemlerde büyük sorunlarla karşılaştığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ulu, "İnsanlar 'sigara içen de ölüyor, içmeyen de ölüyor' şeklinde düşünebiliyor. Sigara maalesef sinsi bir şey ve uzun yıllara dağılan bir sorun. Sigaranın zararları ağıza alındığı andan itibaren başlıyor. 5-10 saniye içerisinde beyine gidiyor. Dolayısıyla o zehir yavaş yavaş birikiyor. Bir ağacın dallarını düşünün o küçük dallardan başlıyor ana dala kadar gidiyor. 40 yaşa kadar belki hiçbir bulgu vermiyor. Hele de spor yapıyorsanız, koşuyorsunuz, tabii kalktığınızda öksürükler oluyor, hayat kaliteniz düşük. İlk başta ölmüyor olabilirsiniz ama maalesef birçok hastalık gibi bu da hemen öldürmüyor ama süründürüyor. Akciğer kanseri ve KOAH'a yol açabiliyor. İnsanların nefes nefese kaldığı durumları çok görebiliyoruz, hatta artık oksijen tüpsüz tuvalete gidemeyen insanlar var. Bunun en önemli nedeni sigara" şeklinde konuştu.

SİGARA KULLANIM YAŞI DÜŞÜYOR

Sigara kullanım yaşının son yıllarda giderek düştüğüne dikkat çeken Ulu, "Sigara kullanımına başlangıç maalesef 10-11 yaşa kadar düştü. Bunların en büyük nedeni birincisi tabii ailede aldığı temel, kültür, eğitim çok önemli. Diğer taraftan arkadaş çevresi, çocuk bir boşlukta oluyor. Yararlı bir alışkanlık elde edememiş oluyor. Okullarda biz bunun eğitimini versek, faydalı alışkanlıklar, spordur, kitap okuma, resim, değişik kültürel faaliyetlerle o çocuğu biz dolu dolu doldurmuş olabilsek, tabii burada eğitmenlere çok önemli rol düşüyor, çocuk o boşluğu hissetmeyecek. Ne ailede hissedecek ne okul çevresinde hissedecek. Dolayısıyla zaten onun faydalı alışkanlıkları onu ileriye götüreceğini biliyor, öyle bir boşluk hissetmediği için olmayacak. Ama maalesef hem ailede hem de eğitim çevresinde o boşluğu hisseden çocuk kendi benliğini ortaya koyma, egosunu tatmin etme gibi, aynı nikotin de diğer uyuşturucu maddeler de maalesef çok küçük yaşta, zaten neredeyse eroin kadar da zararlı, bağımlılık da yapıyor. Eğitim hem ailede hem okulda çok önemli" dedi.