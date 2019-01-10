Sigarada yapılan Özel Tüketim Vergisi ( ÖTV) düzenlemesinin ardından tiryakinin kafası karıştı. Buna neden olan ise iki ayrı düzenleme oldu. Sigarada nispi yani oransal olarak alınan ÖTV yüzde 63'ten yüzde 67'ye çıktı. Ancak fiyat düşmesin diye bariyer olarak konulan paket başına 5.6 liralık asgari maktu vergi kaldırıldı. Paket başına 42 kuruş olan maktu vergi ise duruyor. İşte asgari maktu vergi kalkınca vatandaş sigara fiyatının ineceğini düşündü. Fakat rakamlar pek bunu söylemiyor. Peki neden?

6.5 LİRADAN SATARSA 4 KURUŞ KALIYOR

Türkiye'de orta ve üst fiyat seviyesine sahip sigaralarda paket başına maliyet 90 kuruş ile 1 lira arasında değişiyor. Diyelim ki bu sigarayı 6.5 liraya satma kararı aldık. ÖTV satış fiyatı üzerinden alındığı için 4.35 lira ÖTV, 42 kuruş maktu vergi ve 99 kuruş da KDV ile birlikte vergi 5.76 liraya çıkıyor. Buna bir de 70 kuruş bayi ve bakkal dağıtım ücretini koyarsak 6 lira 46 kuruş yapıyor. Yani geriye 4 kuruş kalıyor. İşte bu yüzden üretim maliyeti en az 90 kuruş olan ve şu anda 9 liranın üstünde satılan sigaranın fiyatını daha çok ucuzlatması imkansız. Yani gelen ÖTV zammını ya kendi üstlenecek veya tiryakiye yansıtılacak. Şu anda 11 liraya satılan bir sigarada ÖTV, maktu vergi ve KDV ile bayi payı çıkılırsa 1.2 lira olarak geriye kalan kazanç (Yatırım maliyeti ve kâr olarak) yapılan son zam ile ancak fiyatın 4 lira artırılması ile aynı düzeyde tutulabiliyor. Sigaracılar fiyat artışını yapmayarak oranı kârlarından karşılamaları halinde ise 11 TL’lik sigaranın 9.47 TL’sini devlet vergi olarak tahsil edecek. Bugünkü durumda ise aynı tutardaki sigaranın 9 TL’si toplam vergi yükü olarak hesaplanıyor.

7.5 LİRAYA SATILAN SİGARADA İNDİRİM MÜMKÜN

Ancak maliyeti daha düşük olan ve şu anda piyasada 7.5 ile 8.5 lira arasında satılan sigaralar için fiyat indirimi yapılması mümkün. Bu sigaralar daha önce 5.6 liralık asgari maktu vergi nedeniyle fiyatı daha da aşağı çekemiyordu. Asgari maktu vergi sigarada verginin belirli bir tutarın altına inmemesi için konulan bir bariyerdi. Sizin sigaraya koyduğunuz fiyatın yüzde 63'ü eğer 5.6 liranın altına inerse buna izin verilmiyor en az 5.6 lira asgari maktu vergi alınıyordu. Peki bariyer kalktığında ne oldu? Şimdi orta ve üst fiyat seviyesi ile sigara satanlar maliyetleri gereği fiyatı aşağı çekemeyecek. Çekerse zarar edecek.

Ancak ucuz sigara üreticilerinin ise ya ceplerine daha fazla para kalacak veya bu rahatlık ile indirime gidip pazar payını artırmaya bile çalışacak.



Bir örnek ile açıklayalım. 7.5 liraya satılan bir paket sigaradan önceden (5.6 lira asgari maktu+0.42 TL maktu) 6.02 lira vergi alınıyordu. 91 kuruş da KDV eklendiğinde maliyet 6.93 lira yapıyor. Sigaracının cebine ise 56 kuruş kalıyordu. Şimdi ise asgari maktu kalktığı için bu üreticiler 5.02 lira lira nispi ÖTV ve 42 kuruş maktu vergi ödeyecek. Yani 5.44 lira. 83 lirada KDV'si var. Toplam 6 lira 27 kuruşa iniyor maliyet. Böylece paket başına (6,93-6,23 TL) 66 kuruş ceplerine kalacak. Ucuz sigara üreticileri böylece eğer isterlerse fiyatı aşağı çekebilecek. Eğer fiyat düşürmezlerse paket başına 66 kuruş daha fazla kâr edecekler.