Son dakika haberleri... Sigara fiyatları da yeni ile birlikte zamlandı. Sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış gösterdi. ÖTV'deki artış yüzde 47 olarak belirlenirken sigara fiyatları da bundan doğrudan etkilendi. Öyle ki, markalar tarafından güncel sigara fiyatları listesi yayınlanmaya başlandı. Peki, sigaraya zam var mı? Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? | ZAMLI SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

Sigarada paket başına 0,4851 TL olan maktu vergi 0,7150 TL’ye yükseltildi. Paket başına 9,766 TL olan asgari maktu vergi de 14,394 TL’ye çıkmış olup, bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 TL’den 22,85 TL’ye yükseltti. Asgari maktu vergi, bir paket sigaradan elde edilen asgari vergi tutarını belirliyor. Sigara vergilerinde yüzde 47,4 seviyesinde bir enflasyon güncellemesi ile bunun mevcut ortalama sigara fiyatı üzerindeki vergi yükü de yüzde 81’den yaklaşık yüzde 96’ya yükselecek.