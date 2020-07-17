Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı sigara ve alkolün ÖTV'sinde 6 ayda bir yapılan otomatik artışı gerçekleştirdi. Milyonlarca tütün kullanıcısı yeni sigara fiyatları ile karşılaşacak. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte yeni sigara fiyat listesi...

SİGARAYA ZAMMI SON DAKİKA

Gelir İdaresi Başkanlığı, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (12/3) maddesi uyarınca sigara ve alkolde 6 ayda bir yapılan vergi artışlarını gerçekleştirdi.

Vergi artışı kanunda öngörülen 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranı olan yüzde 6,89 oldu. Ancak hem sigarada çarpan yüksek olduğu için hem de alkol ve sigarada ÖTV üzerinden KDV de alındığı için fiyata yansıması çok daha fazla oluyor.

Yapılan vergi zamları ile sigarada mart ayındaki ara düzenlemeyle 13.6 liraya yükselen en ucuz sigara fiyatı bariyeri 14.5 liraya çıkmış oldu. Sigarada bir adet sigara başına alınan asgari maktu vergi 0.4569 liradan 0.4883 liraya yükseltildi. Böylece 1 paket sigarada asgari maktu vergi 9.13 liradan 9.76 liraya ulaştı. Paket başına alınan maktu vergi de 0,4539 liradan 0.4851 liraya artırıldı. 1 paket sigarada ÖTV 10,2511 liraya çıktı. Sigarada nispi vergi de yüzde 67 olduğu için 14.5 liranın altında sigara satışı yapılması halinde maktu vergi devreye giriyor.

1 paket sigaranın 12,46 lirası vergi oldu

(TL) Eski Yeni Nispi vergi (%) 63 63 Asgari maktu vergi 0,4569 0,4883 Maktu vergi 0,4539 0,4851 1 paket sigarada ÖTV 9,5919 10,2511 ÖTV+KDV 11,66 12,46 Vergi yükü (%) 85 86

SİGARA FİYATLARI 2020 NE KADAR OLDU?

Bira, rakı ve sigaraların maktu ÖTV oranı yüzde 6.89 arttı. Vergi artışı ile birlikte en ucuz sigara 50 kuruş zamla 14 TL’ye çıkacak. 14 liralık sigaraya 38 kuruş vergi zammıyla birlikte satış fiyatının 14,50’ye çıkması bekleniyor.

15 liranın üstündeki sigaralara 3 kuruş vergi zammı yapılacak bu artışın satış fiyatına yansıması beklenmiyor.

Rakı, votka ve cinin litresinde 8 lira ÖTV artışı olacak. Böylece 100’lük rakının fiyatı 208 TL’den 216 TL’ye çıkacak. Bir kutu biraya 50 kuruş zam bekleniyor.