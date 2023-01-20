Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

Canlıların yaşayabilmesi için bir temel taşı olan akciğerler sağlıklı bir vücut için de mutlaka korunmalıdır. Bu sebepten dolayı korunması adına ele alınacak önlemler büyük bir önem arz eder. Özellikle son dönemlerde kirli havaya maruz kalmanın kaçınılmaz olması ve sigara bağımlılığı, pasif içicilik gibi etkenler bu organı zamanla yıpratıyor ve işlevsiz hale getiriyor. Vücuttaki kirli kanı temizleme görevi üstlenen akciğer; sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklar, sağlıksız beslenme ve hava kirliliği gibi durumlar nedeniyle yıpranır. Vücudu temizleyen bu organında temizlenmeye ihtiyacı vardır. Sigara ve kirli havanın akciğer sağlığı üzerindeki etkilerini tamamen vücudunuzdan atmanın mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Peki akciğeri temizlemenin yolu nedir? Sağlıklı bir yaşam için akciğeri 3 günde temizleyen karışımın etkilerine inanamayacaksınız. İşte akciğeri 3 günde tertemiz yapıp yenileyen kür tarifi…