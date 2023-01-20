Sigara ve kirli havanın etkilerinden kurtaran mucize: Ciğerleri tertemiz yapıp vücudu toksinlerden arındıran kür!

AKCİĞERİ TEMİZLEYEN BESİNLER NELERDİR?
Akciğeri temizlemek için sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Abur cubur tüketimine son vermek, spor yapmak ve doğal besinlere yönelmek gerekiyor.
Sarımsak akciğeri temizleyen besinler arasında yer alır. Haftada iki defa yemeklerde sarımsak tüketmek, akciğer sağlığı için gereklidir.
Keçiboynuzu, akciğerlerde detoks etkisi yaptığı gibi temizleme görevi görüyor.
Zencefil ve tere akciğer dostu oldukları kadar daha rahat nefes için akciğerleri temizliyor.
Kereviz ve üzüm akciğerleri temizleyen diğer besinler içerisinde yer alıyorlar.
Bunun yanında sebze ve meyvelerin hemen hemen hepsi akciğerlerin temizlenmesinde yardımcı görev görebiliyorlar.
Akciğerleri temizlemek için salatalık, biber, doğal kaynatılabilir bitkiler tüketilebilir.