Sigara ve alkole dün gelen zam haberi dikkatleri çekti. Sigara ve alkol ürünlerine sessiz sedasız Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi Kanunu 12. Maddesi uyarınca asgari maktu ve maktu vergiler ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen ÜFE değişim oranında güncellemeye tabi bulunuyor. Buna göre, bugün TÜİK tarafından Ocak-Haziran 2019 döneminde gerçekleşen ÜFE oranının yüzde 8,1 olarak açıklanmasını takiben, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından söz konusu vergi kalemleri güncellenerek internet sitesinde duyuruldu. Yasa ile daha önce yılda 2 kez enflasyon güncellemesi yapılacağı belirtildiği için bu kez yeni ÖTV oranlarını gösteren liste Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesine konuldu. Zamlı sigara ve alkol fiyatları şöyle:

SİGARA ZAMMIN ARDINDAN NE OLDU?

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, yapılan ÖTV değişikliği ile yılbaşında zam yapılan sigaranın ÖTV'si yeniden artırıldı. Sigara şirketleri yılbaşında yapılan 4 liralık ÖTV zammının 2 lirasını fiyatlarına henüz yansıtmışken bu kez 50 kuruşluk fiyat artışı daha yapmak zorunda kalacaklar. Yapılan değişiklik ile sigara başına 0.2676 liradan olan asgari maktu vergi 0,2895 liraya yükseltildi. Böylece paket başına asgari maktu vergi 5 lira 35 kuruştan 5 lira 79 kuruşa çıktı. Maktu vergi tutarı da 0.42 liradan 0.4539 liraya yükseltildi. Böylece ÖTV alt limiti 5.36 liradan 5.79 liraya yükseldi. 8.5 liranın altında satılan ürünler bu vergiye tabi olacak. Daha yüksek tutarda satılanlar ise yüzde 67 olan nispi vergiyi tabi olacak.

Sigarada perakende satış fiyatına bağlı vergilendirme sistemi “mali çarpan” etkisi yaratıyor. “Mali çarpan” vergi ya da maliyet artışlarının perakende fiyatlara katlanarak yansıması sonucunu doğuruyor. Şu anda çarpanın mevcut seviyesi 9,3 olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla, 1 kuruşluk bir maliyet artışının perakende fiyata yansımasının 9,3 kuruş tutarında olabiliyor. Buna göre, maktu vergide bugün gerçekleşen 0,0339 TL’lik artışın, perakende fiyatlara yansımasının ortalama 0,32 TL tutarında olacak.

Sigara vergi sisteminde Ocak ayında gerçekleşen değişiklikler kapsamında nispi vergi %63’ten %67’ye çıkarılmıştı. Bu 4 puanlık artış yine mali çarpan sebebiyle, ortalama fiyattaki bir üründe yaklaşık 4 TL fiyat artışına neden olmaktaydı. Bu vergi artışının yaklaşık yarısının yani 2 TL’sinin fiyatlara yansıdığı gözlemlendi. Sonuç olarak, bugün gerçekleşen maktu vergi artışı ile birlikte ortalama fiyattaki bir üründeki toplam vergi etkisi 2,5 TL olarak hesaplanıyor. 2,5 TL’lik fiyat artışının gerçekleşmesi halinde Temmuz-Aralık 2019 dönemi için 5,3 milyar TL ÖTV ve 1,1 Milyar TL KDV olmak üzere bütçeye toplam 6,4 Milyar TL ilave gelir etkisi olacak. Mayıs ayı itibarı ile bütçe açığı 66,5 Milyar TL’ye ulaşmıştı. Bu tutar, şimdiden 2019 yılsonu bütçe açığı hedefi olan 80,6 Milyar TL’ye göre yüzde 82 oranında gerçekleşmeyi ifade ediyor. Buna göre, 2,5 TL’lik fiyat artışı tek başına 2019 yılsonu bütçe açığı hedefinin yüzde 8’ini karşılayacak.

İŞTE ESKİ VE YENİ VERGİ ORANLARI:

Eski ÖTV oranı Yeni ÖTV oranı Eski ÖTV ÖTV+KDV Yeni ÖTV ÖTV+KDV Vergi farkı Eski fiyat Yeni fiyat Bira 1.7694 1.9125 4.42 5.21973 4.78 5.64 0.42 10 10.42 Şarap 8.6996 9.4033 6.09 7.18587 6.58 7.77 0.58 65 65.58 Rakı 241.7315 261.2875 76.15 89.8516 82.31 97.12 7.27 142.5 149.77 Votka 241.7515 261.2875 67.69 79.8747 73.16 86.33 6.45 142 148.45 Cin 241.7315 261.2875 76.15 89.8516 82.31 97.12 7.27 105 112.27

ZAMLI ALKOL FİYATLARI

Üç sayılı listede yapılan değişiklik ile biranın ÖTV'si 1.7694 liradan 1.9125 liraya çıktı. Biranın vergisi hesaplanırken bu tutar biranın alkol oranına bölünüyor. Yani yüzde 5 ile çarpılıyor. 50'lik biranın ÖTV'si böylece 4.42 liradan 4.78 liraya çıkıyor. KDV de eklendiğinde vergi 42 kuruş artarak 5.21 liradan 5.64 liraya tırmanıyor. Şarapta ise 1 litrenin ÖTV'si 8,69 liradan 9,40 liraya çıkarıldı. Böylece 70 cl'lik şarabın vergisi KDV ile birlikte 7.18 liradan 7.77 liraya ulaştı. 70'lik rakıda ise ÖTV ve fiyat yüksek olduğu için artış daha yüksek oldu. Rakı, Cin, votka ve viski gibi ürünlerde ÖTV 241,73 lira yerine 261,28 oldu. Bu artış litre ve tam alkolün fiyatı olduğu için rakam örneğin yüzde 45 olan rakının alkol derecesi ve 70 cl'ye bölündüğünde toplam vergi KDV ile birlikte 89,8 lira yerine 97.12 lira oldu. Başka bir değişle 7.27 lira arttı. 70'lik rakının fiyatı da böylece 142.5 liradan 150 liraya dayandı.