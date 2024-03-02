Sigara ve alkol tüketimi göz sağlığını da bozuyor

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Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kubilhan Elmas, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla aşırı alkol ve sigara kullanımının göz sağlığına zararlarına yönelik açıklamalar yaptı. Op. Dr. Elmas, “Sigara kullanımı sebebiyle kılcal damarlar tıkanmakta bu da gözü besleyen damarların işlevini yerine getirememesi anlamına gelmektedir. Düzenli sigara kullanımı; sarı nokta, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (AMD), katarakt oluşumu, glokom, diyabetik retinopati, üveit ve göz kuruluğu gibi ciddi sonuçlar doğurabilecek pek çok rahatsızlığa sebep oluyor. Ağır sigara kullanıcılarında maküla dejenerasyonu ve katarakt oluşma riski, içmeyenlere göre dört kat yükseliyor. Erken müdahale edilmediği takdirde tüm bu rahatsızlıklar, ciddi görme kayıplarına yol açabiliyor" diye konuştu.

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Hamilelik döneminde sigara içenlerin ise hem kendilerini hem de bebeğe zarar verdiğini söyleyen Op. Dr. Elmas, bu durumun erken doğumun yanı sıra bebeklerin gözlerinde şaşılık ve hatta körlüğe sebep olabildiği konusunda uyarılarda bulundu.

ALKOLÜN UZUN VADEDEKİ ETKİLERİNE DİKKAT! Bulanık ve dağınık görme gibi etkilerinin yanı sıra göz bebeklerinin daha ağır tepki vermesi, gözlerde seğirme, karşıt renklerin algılanmasında oluşan zorluklar ve göz kuruluğu oluşturması nedeniyle özellikle araç kullananlar için alkolün çok büyük risk oluşturduğunu dile getiren Op. Dr. Elmas, sürekli ve yüksek miktarda alkol tüketiminin uzun vadede AMD ve katarakt oluşumunu hızlandırdığının; karaciğere zarar vererek vitamin emilimini bozduğunun ve görme sinirlerine zarar vererek görme kayıplarına yol açtığının anlaşıldığını ifade etti.

SİGARA SARI NOKTA HASTALIĞINA DAVETİYE ÇIKARIYOR Sigaranın gözün arka kısmında retinanın merkezinde bulunan ve renkli görmeyi sağlayan sarı noktaya zarar verdiğini de anlatan Op. Dr. Elmas, “Genellikle 50 yaş üzerinde görülen bu hastalık sigara kullanımıyla daha da artıyor. Sigara, göze besin taşıyan kılcal damarların tıkanmasına yol açıyor. Göze yararlı besinler değil sigaranın zararlı etkileri ulaşıyor. Böylece sarı noktaya zarar veriyor. Görme kaybına sebep olan sarı nokta hastalığı yüzeyleri tanımakta zorlanma, cisimleri seçememe, okuma zorluğu, gece görüşünde azalma ve lekeler görme gibi şikayetler oluşturuyor" dedi.

GÖZ MERCEĞİNİN SAYDAMLIĞINI AZALTIYOR Uzun süreli alkol ve sigara tüketiminin gözlerde katarakt oluşumuna yol açtığının altını çizen Op. Dr. Elmas, "Sürekli sigara dumanına maruz kalan pasif içiciler de risk altında. Sigara, göz merceğinin saydamlığını sağlayan süperoksit, dismutaz ve glutatyonperoksidaz gibi antioksidanların etkisini azaltarak lensin saydamlığını azaltıyor. Yılda bir düzenli göz muayenesini ihmal etmemek, görme kalitesinin ömür boyun korunmasında etkili. Beslenme kurallarına dikkat ederek C, E vitamini ve beta karoteni açısından zengin besinler tüketmek sebze, meyve yemeye özen göstermek gerekiyor. Aktif bir yaşam sürdürmek ve tansiyon ve kolesterolü kontrol altında tutmak bu rahatsızlıkların oluşma riskini ciddi ölçüde azaltabilir" diye konuştu.