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        Haberler Sağlık Sigara ve alkol 50 yaş üstü erkeklerde baş boyun kanseri riskini artırıyor | Sağlık Haberleri

        Sigara ve alkol 50 yaş üstü erkeklerde baş boyun kanseri riskini artırıyor

        Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Kılıç, sigara ve alkol tüketen 50 yaş üstü erkeklerde baş boyun kanserlerinin daha sık görüldüğünü belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 16:27 Güncelleme: 16.09.2024 - 16:27
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        Sigara ve alkol 50 yaş üstü erkeklerde baş boyun kanseri riskini artırıyor
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        Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Caner Kılıç, sigara ve alkol tüketen 50 yaş üstü erkeklerde baş boyun kanserlerinin daha sık görüldüğünü, erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

        Eylül ayının üçüncü haftası halkın bilinçlenmesini artırmak amacıyla kutlanan "Baş Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası" dolayısıyla açıklamalarda bulunan Kılıç, günümüzde sıklıkla ortaya çıkmaya başlayan baş boyun kanserlerinin yüz, ağız boşluğu, geniz bölgesi, yutak, gırtlak ve burun boşluğunu ilgilendiren tümörlerin oluşturduğunu söyledi.

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        Kılıç, dünya genelinde baş boyun kanserinin görülme oranına ilişkin "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 700-750 bin yeni vaka görülmektedir. Tüm kanserlere bağlı ölümlerin yaklaşık 450 bini baş boyun kanserlerinden oluşmaktadır" bilgilerini verdi.

        "BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY FİZİKİ MUAYENEDİR"

        Ağız boşluğu ile yüzdeki geçmeyen yaralar, yutma güçlüğü ve 15 günden uzun süren ses kısıklığı belirtisi bulunan hastaların kulak burun boğaz hekimine başvurarak fiziki muayenelerini yapmalarının önemini vurgulayan Kılıç, yüz bölgesindeki asimetrik şişlikler ile boyun bölgesindeki uzun süreli şişliklerin de kanserlerin semptomları arasında yer aldığını ifade etti.

        Kılıç, hastalığın teşhisinin fiziki muayeneyle yapıldığını, ekstra bir tarama yöntemi yapmaya gerek olmadığını anlatarak, şöyle konuştu: "Ancak hasta tanı aldıktan sonra radyolojik olarak ultrason, tomografi, MR ve yerine göre PET/BT çekilip tedavi planlanması ona göre yapılır. Bizim için en önemli şey fiziki muayenedir. Bu hastalık daha çok sigara içen, alkol kullanan hastalarda arttığı için 50 yaşından sonra erkeklerde daha sık görülen tümörlerdir. Günümüzde 50-80 yaş arasında daha fazla görülen tümörlerdir."

        "BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR"

        Baş boyun kanserine dikkat çekmek amacıyla hastalar, hasta yakınları ve doktorlarla çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Kılıç, erken teşhisin öneminin altını çizerek, şunları kaydetti: "Tüm kanserlerde olduğu gibi baş boyun kanserleri de sinsi hastalık olarak bilinebilir eğer erken teşhis edilmezse yüzde ciddi deformite, organ kayıpları ve ölümle sonuçlanacak durumla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden erken teşhis hem hasta konforu hem yaşam kalitesi açısından hem de hayata tutunma açısından çok önemlidir. Yani sinsi hastalık olarak bilinen kanserlerden olan baş boyun kanserlerinde erken teşhis hayat kurtarır.

        Ağızda ve yüzde yaklaşık 15 günden uzun süren yaraları, ses kısıklıkları ve boyunda şişlikleri olan hastalarımız, lütfen bu şikayetleri önemsesinler. Lütfen bir kulak burun boğaz hekimine ve uygun bir hastaneye mutlaka muayeneye gitsinler. Erken teşhis önemlidir, hayat kurtarır. "

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