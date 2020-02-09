09 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, Türkiye'de her yıl 83 bin kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "TÜİK'in 2016 verilerine göre, Türkiye'de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün bir tütün ürünü kullanıyor. Bu oran 2014'te yüzde 27,3, 2010'da ise yüzde 25,4'tü." dedi.
AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Yılmaz, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 1987'de ilan ettiği "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla, dünyada 1 milyar 100 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 14,5 milyon insanın sigara içtiğini ve sigarayı bırakmak için desteğe ihtiyaç duyduğunu anlattı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin ülkedeki sigara bağımlılığı oranlarıyla ilgili ürkütücü sonuçlar içerdiğine dikkati çeken Yılmaz, özellikle çocuk yaştaki içicilerin ulaştığı rakamların gençlere iyi örnek olmayı hedefleyen yetişkinleri kaygılandırması gerektiğini vurguladı.
Yılmaz, "Türkiye'de her yıl 83 bin kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. TÜİK'in 2016 verilerine göre, Türkiye'de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün bir tütün ürünü kullanıyor. Bu oran 2014'te yüzde 27,3, 2010'da ise yüzde 25,4'tü" diye konuştu.
Öte yandan, 18 yaş altı çocuklardan 250 bininin de sigara içtiğine dikkati çeken Yılmaz, tütün kullanım oranlarına ilişkin bilgi verdi.
Erkeklerde tütün ürünü kullanımının 2014-2016 yıllarında azaldığını ancak kadınlarda bu oranın artış gösterdiğini kaydeden Yılmaz, "35-44 yaş arası erkekler yüzde 50,6 ile en fazla tütün ürünü içen yaş grubunu oluşturuyor. Kadınlarda da yine 35-44 yaş aralığı yüzde 19,6 ile en fazla tütün tüketen yaş grubu olarak saptanıyor" ifadelerini kullandı.
"AKTİF SİGARA İÇİCİ OLMAYI DEĞİL, AKTİF YAŞAMAYI SEÇİN"
Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, sigara içenlere şu tavsiyelerde bulundu: "Her yıl bu nedenle ölen 83 bin kişiden biri olmamak, kendiniz kadar sevdiklerinizi de düşünerek, onları pasif içiciliğin sonuçlarına maruz bırakmamak adına destek almalısınız. Tercihiniz sağlıklı yaşamdan yana olmalı. Aktif sigara içici olmayı değil, aktif yaşamayı seçmelisiniz. Sigarayı bırakma konusunda adım atmak isteyenler kendilerine en yakın sigara bırakma polikliniğinin adresini Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattından öğrenebilir."
Türkiye'de 5 Aralık 2019'da yürürlüğe giren tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasının da tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin yürütülen mücadele için önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu uygulamayla tütün ürünlerini bırakmayı düşünenlerin sayısının daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.
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