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        Haberler Sağlık Sigara panelinde sigara molası - Güncel haberler

        Kırklareli'nde sigara panelindeki verilen arada sigara içilmesi görüntüleri tepki çekti

        Kırklareli'nde sigaranın zararlarının uzun uzun anlatıldığı panelde verilen molada ilginç görüntüler yaşandı. Panele katılan dinleyicilerin molada sigara içmesi tepki çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 17:41 Güncelleme: 22.12.2023 - 18:02
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        Sigara panelinde sigara molası
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        Kırklareli'nde sigaranın zararlarıyla ilgili düzenlenen panelde ilginç görüntüler yaşandı. Konuşmacılardan sigaranın zararlarını dinleyen katılımcılar verilen arada ilk fırsatta sigara içti.

        SİGARA TİRYAKİLERİ MOLAYI KAÇIRMADI

        Uzmanlar uzun uzun sigaranın zararlarını anlattı. Katılımcılar da dinledi. Panelde verilen molada katılımcılardan sigara tiryakileri bir araya getirdi.

        MOLADAKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

        Paneli dinlemeye gelenlerin bir kısmı molada sigara içince bu görüntüler tepki çekti.

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        #KIRKLARELİ
        #sigara paneli
        #haberler
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