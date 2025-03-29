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        Haberler Sağlık Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor | Sağlık Haberleri

        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor

        Halk arasında 'akciğer sönmesi' olarak bilinen pnömotoraks, özellikle genç bireylerde, sigara kullananlarda ve uzun boylu, zayıf yapılı erkeklerde sıkça görülüyor. Akciğerin dış zarının yırtılmasıyla meydana gelen bu durum, nefes darlığı ve şiddetli göğüs ağrısı gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Son yıllarda kadınlarda da pnömotoraks vakalarının arttığını belirten Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Kemal Karapınar, özellikle sigara ve elektronik sigara kullanımının bu riski daha da tetiklediğine dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 10:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:27
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        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
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        Akciğer sönmesi olarak bilinen pnömotoraksın akciğerin dış zarının yırtılmasıyla geliştiğini belirten Doç. Dr. Karapınar, “Bu durum, akciğer içindeki havanın göğüs boşluğuna kaçmasına yol açar. Kimi zaman kendiliğinden oluşabilir, kimi zaman ise dış etkenlere bağlı olarak gelişir. Özellikle sigara içen bireylerde, akciğerin zayıflaması sonucu risk daha da artar" dedi.

        "GENÇLER VE SİGARA KULLANANLAR RİSK ALTINDA"

        Bu hastalığın daha çok genç yaş grubunu etkilediğini belirten Doç. Dr. Karapınar, özellikle sigara içenlerde ve uzun boylu, zayıf yapılı erkeklerde yaygın görüldüğünü dile getirdi. Doç. Dr. Karapınar, "Son yıllarda kadınlarda da pnömotoraks vakalarında artış gözlemleniyor. En yaygın belirtisi, göğüste ani ve geçmeyen ağrıdır. Ardından nefes darlığı gelişebilir. Özellikle yaşlı bireylerde, ilk belirti nefes darlığı olabilir" diye konuştu.

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        "ELEKTRONİK SİGARA DA RİSKİ ARTIRIYOR"

        Sigaranın pnömotoraks üzerindeki etkisine dikkat çeken Doç. Dr. Karapınar, elektronik sigaranın da risk faktörleri arasında olduğunu belirterek “Sigara, milyonlarca zararlı madde içerir. Akciğer zayıfladığında, dış zar da zayıflar ve yırtılma meydana gelir. Bu durum sadece pnömotoraks riskini artırmakla kalmaz, aynı zamanda kanser gibi ciddi hastalıklara da zemin hazırlar" dedi.

        Pnömotoraksın erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Karapınar, “Geçmeyen göğüs ağrısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan bireyler vakit kaybetmeden bir göğüs cerrahisi veya göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalı" uyarısında bulundu.

        TEDAVİ ŞEKLİ HASTALIĞIN SEVİYESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

        Pnömotoraks tedavisinde farklı yöntemler uygulandığını belirten Doç. Dr. Karapınar, hastalığın ilerleme seviyesine göre tedavi sürecinin değiştiğini ifade etti. Doç. Dr. Karapınar, "Eğer akciğer sönmesi küçük çaplıysa, oksijen tedavisi yeterli olabilir. Ancak daha ileri vakalarda göğüs tüpü yerleştirilerek hava tahliye edilir. Eğer akciğer ikinci kez sönerse, bu noktada cerrahi müdahale devreye girer. Kapalı yöntemlerle yırtılan bölge onarılır" ifadelerini kullandı.

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